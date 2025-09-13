Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Женщина выбирает колбасу в магазине
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 5:18

Привычный завтрак может стоить здоровья

Диетолог Антон Поляков предупредил о риске онкологии при регулярном употреблении колбасы

Колбаса традиционно считается быстрым и удобным вариантом завтрака, однако врачи всё чаще предупреждают о её вреде для здоровья. Диетолог и эндокринолог Антон Поляков в беседе с aif. ru отметил, что регулярное употребление колбасных изделий значительно повышает риск развития онкологических заболеваний.

Почему колбаса опасна

Всемирная организация здравоохранения ещё несколько лет назад отнесла колбасу и переработанное мясо к группе канцерогенных продуктов. Это значит, что их частое присутствие в рационе связано с ростом вероятности возникновения онкологии.

"То есть, если регулярно есть колбасу, то повышаются риски развития онкологии", — пояснил Поляков.

Основная причина — наличие консервантов, соли и нитритов, которые используются при производстве. Эти вещества при регулярном употреблении негативно влияют на организм.

Чем заменить колбасу

Врач рекомендует отдавать предпочтение более полезным продуктам. Например, говяжий язык — вкусная и питательная альтернатива. В нём содержатся легкоусвояемые белки, витамины группы В и минералы, необходимые для нормальной работы организма.

Итог

Регулярное присутствие колбасы в рационе — серьёзный фактор риска. Заменив её на натуральные продукты вроде говяжьего языка, можно не только разнообразить завтрак, но и сохранить здоровье на долгие годы.

