Корн-дог
Олег Белов Опубликована сегодня в 19:58

Вкус против здоровья: почему любимые мясные продукты работают против нас

Колбасы, сосиски, бекон, ветчина и другие продукты, прошедшие промышленную обработку с добавлением соли, нитритов и консервантов, могут серьёзно навредить организму. Об этом в беседе с "Лентой.ру" предупредил токсиколог Михаил Кутушов.

Основные риски

По словам специалиста, регулярное употребление переработанного мяса:

  • повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему,

  • увеличивает риск онкологических заболеваний, особенно рака кишечника,

  • способствует развитию ожирения и диабета второго типа.

Красное мясо также небезопасно при избыточном потреблении: оно связано с повышением уровня холестерина, атеросклерозом и хроническими воспалениями в организме.

Чем страдают органы

Кутушов отметил, что избыточное увлечение мясной пищей отражается на работе сразу нескольких систем:

  • печени, вынужденной перерабатывать избыток животных жиров,

  • почек, испытывающих нагрузку из-за продуктов белкового обмена,

  • кишечника, которому трудно справляться с тяжёлой пищей.

Что выбрать вместо

Врач подчеркнул, что полностью отказываться от мяса не стоит, но предпочтение лучше отдавать более полезным видам:

  • курице и индейке без кожи, приготовленным без лишнего масла и жарки,

  • мясу кролика — гипоаллергенному, питательному и почти не содержащему лишнего жира. Его часто рекомендуют детям и людям с заболеваниями ЖКТ.

