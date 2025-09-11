Вкус против здоровья: почему любимые мясные продукты работают против нас
Колбасы, сосиски, бекон, ветчина и другие продукты, прошедшие промышленную обработку с добавлением соли, нитритов и консервантов, могут серьёзно навредить организму. Об этом в беседе с "Лентой.ру" предупредил токсиколог Михаил Кутушов.
Основные риски
По словам специалиста, регулярное употребление переработанного мяса:
-
повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему,
-
увеличивает риск онкологических заболеваний, особенно рака кишечника,
-
способствует развитию ожирения и диабета второго типа.
Красное мясо также небезопасно при избыточном потреблении: оно связано с повышением уровня холестерина, атеросклерозом и хроническими воспалениями в организме.
Чем страдают органы
Кутушов отметил, что избыточное увлечение мясной пищей отражается на работе сразу нескольких систем:
-
печени, вынужденной перерабатывать избыток животных жиров,
-
почек, испытывающих нагрузку из-за продуктов белкового обмена,
-
кишечника, которому трудно справляться с тяжёлой пищей.
Что выбрать вместо
Врач подчеркнул, что полностью отказываться от мяса не стоит, но предпочтение лучше отдавать более полезным видам:
-
курице и индейке без кожи, приготовленным без лишнего масла и жарки,
-
мясу кролика — гипоаллергенному, питательному и почти не содержащему лишнего жира. Его часто рекомендуют детям и людям с заболеваниями ЖКТ.
