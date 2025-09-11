Вкус против здоровья: почему любимые мясные продукты работают против нас

Колбасы, сосиски, бекон, ветчина и другие продукты, прошедшие промышленную обработку с добавлением соли, нитритов и консервантов, могут серьёзно навредить организму. Об этом в беседе с "Лентой.ру" предупредил токсиколог Михаил Кутушов.

Основные риски

По словам специалиста, регулярное употребление переработанного мяса:

повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему,

увеличивает риск онкологических заболеваний, особенно рака кишечника,

способствует развитию ожирения и диабета второго типа.

Красное мясо также небезопасно при избыточном потреблении: оно связано с повышением уровня холестерина, атеросклерозом и хроническими воспалениями в организме.

Чем страдают органы

Кутушов отметил, что избыточное увлечение мясной пищей отражается на работе сразу нескольких систем:

печени , вынужденной перерабатывать избыток животных жиров,

почек , испытывающих нагрузку из-за продуктов белкового обмена,

кишечника, которому трудно справляться с тяжёлой пищей.

Что выбрать вместо

Врач подчеркнул, что полностью отказываться от мяса не стоит, но предпочтение лучше отдавать более полезным видам: