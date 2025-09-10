Один бутерброд с колбасой в день — и риск диабета уже растёт
Учёные всё чаще обращают внимание на то, как ультрапереработанные продукты влияют на здоровье. В новую работу исследователей из Университета Вашингтона вошёл анализ связи колбасы, копчёностей и сладких напитков с риском серьёзных заболеваний — от диабета до рака.
Минимальные дозы — уже риск
Результаты показали: даже небольшие количества переработанного мяса могут быть опасны. Так, всего 50 граммов колбасы или ветчины в день увеличивают вероятность:
• диабета 2-го типа — на 11%;
• рака толстой кишки — на 7%.
Это количество соответствует примерно одному бутерброду с колбасой.
Газировка и болезни сердца
Подобные выводы касаются и сладких напитков. Употребление до 400 граммов газировки в день (около стандартной банки) повышает риск диабета на 8%, а ишемической болезни сердца — на 2%. При регулярном употреблении цифры могут расти.
Почему это опасно
Переработанное мясо содержит не только соль и насыщенные жиры, но и нитриты — вещества, которые при термической обработке образуют канцерогенные соединения. Газировка же перегружает организм быстрыми сахарами, что приводит к скачкам инсулина и провоцирует хронические воспалительные процессы.
Что отмечают учёные
Авторы подчёркивают: их расчёты основаны на статистике, а значит, для окончательных выводов нужны дополнительные исследования. Однако уже сейчас понятно, что регулярное присутствие таких продуктов в рационе повышает нагрузку на организм и может способствовать развитию хронических болезней.
Итог
Даже маленькие порции колбасы или копчёностей, а также ежедневная банка газировки могут повышать риск диабета и онкологии. Врачи советуют ограничивать такие продукты, отдавая предпочтение свежему мясу, рыбе, овощам, фруктам и цельнозерновым продуктам.
