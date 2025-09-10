Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
колбаса
© Freepik by stockking is licensed under Рublic domain
Олег Белов Опубликована сегодня в 20:02

Один бутерброд с колбасой в день — и риск диабета уже растёт

Исследование: 50 г колбасы в день повышают риск диабета на 11% и рака кишечника на 7%

Учёные всё чаще обращают внимание на то, как ультрапереработанные продукты влияют на здоровье. В новую работу исследователей из Университета Вашингтона вошёл анализ связи колбасы, копчёностей и сладких напитков с риском серьёзных заболеваний — от диабета до рака.

Минимальные дозы — уже риск

Результаты показали: даже небольшие количества переработанного мяса могут быть опасны. Так, всего 50 граммов колбасы или ветчины в день увеличивают вероятность:
• диабета 2-го типа — на 11%;
• рака толстой кишки — на 7%.

Это количество соответствует примерно одному бутерброду с колбасой.

Газировка и болезни сердца

Подобные выводы касаются и сладких напитков. Употребление до 400 граммов газировки в день (около стандартной банки) повышает риск диабета на 8%, а ишемической болезни сердца — на 2%. При регулярном употреблении цифры могут расти.

Почему это опасно

Переработанное мясо содержит не только соль и насыщенные жиры, но и нитриты — вещества, которые при термической обработке образуют канцерогенные соединения. Газировка же перегружает организм быстрыми сахарами, что приводит к скачкам инсулина и провоцирует хронические воспалительные процессы.

Что отмечают учёные

Авторы подчёркивают: их расчёты основаны на статистике, а значит, для окончательных выводов нужны дополнительные исследования. Однако уже сейчас понятно, что регулярное присутствие таких продуктов в рационе повышает нагрузку на организм и может способствовать развитию хронических болезней.

Итог

Даже маленькие порции колбасы или копчёностей, а также ежедневная банка газировки могут повышать риск диабета и онкологии. Врачи советуют ограничивать такие продукты, отдавая предпочтение свежему мясу, рыбе, овощам, фруктам и цельнозерновым продуктам.

