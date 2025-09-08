Съел колбасу — рискуешь забыть имя: как еда превращается в угрозу для памяти

Учёные из Великобритании и Бразилии провели масштабное исследование, посвящённое влиянию рациона на здоровье мозга. Одним из ключевых выводов стало то, что частое употребление переработанного красного мяса, такого как колбасы и сосиски, способно повысить риск развития деменции. Эта работа стала поводом для обсуждения среди специалистов в области психиатрии и нейробиологии.

Гендиректор Научного центра персонализированной психиатрии, врач-психиатр Надежда Соловьёва пояснила, насколько оправданы опасения.

"Сама по себе колбаса к деменции не приведёт, но избыточное её употребление и те вещества, которые в ней содержатся, могут", — сказала специалист.

По словам врача, в число потенциально опасных компонентов входят глутамат натрия и соевый белок. Оба вещества активно применяются в пищевой промышленности, однако при частом потреблении способны оказывать негативное воздействие на нервную систему. Особенно вреден избыток глутамата натрия — аминокислоты, которая в больших дозах может нарушать работу головного мозга.

Влияние глутамата натрия на мозг

Глутамат натрия широко используется как усилитель вкуса и присутствует во многих продуктах, включая фастфуд, соусы, сухие супы и полуфабрикаты. В небольших количествах он безопасен, но при систематическом переизбытке способен перегружать нейроны и вызывать их повреждения.

Интересно, что в лечении деменции применяется группа препаратов, действующих именно на глутаматные рецепторы. Они блокируют избыточную активность и тем самым защищают мозг от разрушительных процессов.

Почему переработанное мясо вызывает вопросы

К переработанному красному мясу относят продукты, которые прошли дополнительную обработку: копчение, соление, ферментацию или добавление консервантов. В таких изделиях часто содержатся нитраты, усилители вкуса и искусственные добавки. Именно они и становятся основным фактором риска для когнитивного здоровья.

Учёные отмечают, что при регулярном употреблении подобной пищи в организме могут накапливаться токсичные соединения, влияющие на сосуды и клетки головного мозга. В результате повышается вероятность развития когнитивных нарушений и слабоумия.

Что советуют специалисты

Врачи не призывают полностью исключать колбасу и другие изделия из рациона. Однако они рекомендуют ограничивать их количество и отдавать предпочтение свежему мясу, рыбе, овощам и фруктам.

Кроме того, полезно соблюдать баланс в питании: сочетать белки животного и растительного происхождения, избегать чрезмерного употребления готовых полуфабрикатов и обращать внимание на состав продуктов.

Особое значение имеет и образ жизни: регулярная физическая активность, контроль веса, отказ от курения и чрезмерного потребления алкоголя снижают риски развития не только деменции, но и других хронических заболеваний.

Международные исследования

Подобные выводы делают и зарубежные эксперты. Так, исследование британских учёных, охватившее десятки тысяч участников, показало, что у людей, которые часто включали в рацион переработанное мясо, вероятность когнитивных расстройств была заметно выше.

Бразильские исследователи также подтвердили эту связь, добавив, что негативный эффект усиливается при низкой физической активности и несбалансированном питании.

Таким образом, речь идёт не о запрете привычных продуктов, а о внимательном отношении к их количеству и качеству.

