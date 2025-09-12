Колбаса против долголетия: что укорачивает жизнь по мнению эндокринолога — шокирующие цифры

Поддержание хорошей физической формы требует комплексного подхода. Важно сочетать правильное питание и физическую активность, чтобы организм получал всё необходимое для здоровья и энергии. Об этом напомнила врач-эндокринолог Анжела Толмасова.

По её словам, современный рацион часто изобилует продуктами с высоким содержанием сахара, жиров, соли и простых углеводов. Такое питание может не только негативно сказаться на фигуре, но и привести к серьёзным проблемам со здоровьем.

Опасность переработанного мяса

Особое внимание Толмасова обратила на мясные изделия промышленного производства — колбасы, сосиски, бекон. Эти продукты содержат большое количество соли, насыщенных жиров и калорий. При регулярном употреблении они способны повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний, а в долгосрочной перспективе даже провоцировать развитие онкологических патологий.

Почему стоит избегать фастфуда

Не меньший вред наносят и продукты быстрого приготовления: картофель фри, бургеры, снеки. К ним можно добавить сладкие газированные напитки и белый хлеб. Все они быстро повышают уровень глюкозы в крови, что приводит к резким скачкам инсулина и лишним килограммам.

Альтернативой могут стать цельнозерновой хлеб, свежие овощи и фрукты, орехи, бобовые и нежирные источники белка, такие как рыба или курица. Эти продукты помогают стабилизировать уровень сахара в крови и насыщают организм витаминами и минералами.

Алкоголь под контролем

Отдельно специалист затронула тему употребления спиртного.

"Алкоголь не только содержит калории без каких-либо питательных веществ. Излишнее его употребление может привести к множеству заболеваний, таких как высокое артериальное давление, заболевания сердца и печени, инсульты. Чем меньше мы употребляем алкоголя, тем лучше. Можно попробовать заменить его на безалкогольные или слабоалкогольные вина или пиво. Это снизит нагрузку на печень и поджелудочную железу. И кроме того, будет менее калорийно", — отметила врач.

Умеренность в этом вопросе играет ключевую роль: чем меньше крепкого алкоголя в рационе, тем ниже нагрузка на организм.

Основные принципы здорового рациона

Отдавать предпочтение продуктам с высоким содержанием клетчатки — овощам, фруктам, бобовым. Включать в меню полезные жиры: оливковое масло, семена, орехи. Использовать нежирные источники белка: курица, индейка, морская рыба. Минимизировать сахар и продукты промышленной переработки. Пить достаточно воды и ограничивать сладкие напитки.

Зачем совмещать питание и физическую активность

Толмасова подчеркнула, что сбалансированное питание работает наиболее эффективно в паре с регулярной физической активностью. Даже умеренные нагрузки — прогулки, плавание, йога или лёгкий бег — помогают поддерживать вес в норме и снижают риски хронических заболеваний.

Физическая активность активирует обмен веществ, улучшает работу сердца и сосудов, укрепляет мышцы. А правильное питание обеспечивает организм энергией для этих процессов.

Три интересных факта