Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 10:39

Любимый перекус миллионов россиян оказался тихим убийцей — секрет врача, о котором молчат

Фастфуд и рак кишечника: онколог Елизавета Васильева предупреждает об опасности переработанных продуктов

Две нежные булочки, аппетитная котлета, тонкий ломтик сыра, лист салата и овощи — насколько это вкусно, настолько и опасно! Любимые россиянами гамбургеры и другие виды фастфуда являются провокаторами рака кишечника и других проблем с ЖКТ, уверена врач-онколог Елизавета Васильева. Специалист предупреждает о серьезной опасности, которую таит в себе регулярное употребление фастфуда, и призывает к осознанному выбору продуктов питания.

По её словам, повышают риски развития онкологии также колбасы и мясные консервы, майонезные соусы и пироги, содержащие трансжиры. Помимо гамбургеров, другие виды переработанных продуктов также представляют опасность для здоровья и могут способствовать развитию рака.

Плохое усвоение и "гуляние” по крови: чистая энергия, "плохой” холестерин и воспалительные процессы

Они плохо усваиваются организмом и вместо перехода в чистую энергию "гуляют" по крови, повышая уровень "плохого" холестерина и вызывая воспалительные процессы, что в итоге приводит к раку кишечника, предупредила собеседница "Газеты.ru". Негативное воздействие фастфуда на организм связано с нарушением обмена веществ, повышением уровня "плохого” холестерина и развитием воспалительных процессов.

"Пользы для здоровья от переработанных продуктов практически нет, а вред колоссален. Многие производители мясной продукции умалчивают про опасные канцерогены, которые ведут себя весьма агрессивно по отношению к здоровым клеткам организма", — подчеркнула эксперт.

Переработанные продукты не только не приносят пользы организму, но и содержат опасные канцерогены, способные вызывать рак.

Елизавета Васильева: рекомендации по ограничению потребления фастфуда и переходу к здоровому питанию

Врач-онколог Елизавета Васильева рекомендует ограничить потребление фастфуда и других переработанных продуктов и перейти к здоровому питанию, включающему овощи, фрукты, цельные злаки и нежирные источники белка.

Интересные факты о фастфуде и здоровье

Фастфуд является одним из основных факторов, способствующих развитию ожирения и связанных с ним заболеваний.
Регулярное употребление фастфуда может приводить к нарушению пищеварения, ухудшению состояния кожи и снижению иммунитета.
Сбалансированное питание и умеренное потребление вредных продуктов являются ключом к поддержанию здоровья и профилактике заболеваний.

В заключение, употребление гамбургеров и других видов фастфуда может представлять серьезную опасность для здоровья, способствуя развитию рака кишечника и других проблем с ЖКТ. Ограничение потребления фастфуда, переход к здоровому питанию и ведение здорового образа жизни являются важными мерами для профилактики заболеваний и поддержания здоровья.

