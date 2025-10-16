Шенгенская виза в 2025 году: новые правила, цены и способы подачи

Путешествия по Европе по-прежнему остаются мечтой миллионов туристов. Однако для граждан России и ряда других стран въезд в Шенгенскую зону требует получения визы. Процедура со временем стала немного проще, но нюансов по-прежнему хватает. В 2025 году появились новые правила записи, обновлённые тарифы и дополнительные категории заявителей, которым разрешено подаваться дистанционно. Разберём все ключевые моменты оформления шенгенской визы — от типов и стоимости до сроков и популярных стран.

Что такое шенгенская виза и зачем она нужна

Шенгенская виза — это разрешение на въезд и пребывание на территории стран, входящих в Шенгенскую зону. Обладатель такого документа может свободно перемещаться между странами-участницами без прохождения паспортного контроля на внутренних границах.

Важно понимать разницу между Шенгенским соглашением и Шенгенской зоной: не все подписанты соглашения отменили внутренние проверки, а значит, действие визы не распространяется на их территорию.

На 2025 год Шенгенская зона объединяет 29 государств Европы, включая Хорватию, которая официально присоединилась к пространству с 2023 года. В список входят: Австрия, Бельгия, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Исландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония, а также три микрогосударства — Ватикан, Монако и Сан-Марино.

А вот Великобритания, Ирландия, Кипр, Румыния и Болгария формально не входят в зону, хотя визы этих стран частично признаются для кратких поездок.

Основные категории шенгенских виз

В 2025 году действуют четыре категории шенгенских виз — A, C, D и LTV.

Категория A - транзитная. Нужна только тем, кто делает пересадку в аэропорту страны Шенгена. Гражданам РФ чаще всего не требуется.

- транзитная. Нужна только тем, кто делает пересадку в аэропорту страны Шенгена. Гражданам РФ чаще всего не требуется. Категория C - самая популярная, краткосрочная. Позволяет находиться в Шенгене до 90 дней в течение 180-дневного периода.

- самая популярная, краткосрочная. Позволяет находиться в Шенгене до 90 дней в течение 180-дневного периода. Категория D - национальная виза. Даёт право долго проживать и работать в конкретной стране, при этом путешествовать по Шенгену можно не более 90 дней за полгода.

- национальная виза. Даёт право долго проживать и работать в конкретной стране, при этом путешествовать по Шенгену можно не более 90 дней за полгода. LTV (Limited Territorial Validity) - ограниченная виза, действующая только в стране выдачи. Обычно оформляется по гуманитарным причинам.

Подкатегории визы C

С1 - однократная, до 30 дней. С2 - мультивиза до полугода. С3 - мультивиза до одного года. С4 - долгосрочная мультивиза от 1 до 5 лет, чаще для дипломатов или часто путешествующих бизнесменов.

Советы шаг за шагом: как оформить визу в 2025 году

Определитесь с целью поездки. Туризм, деловая встреча, визит к друзьям или обучение — от этого зависит пакет документов. Выберите страну подачи. Визу нужно получать через ту страну, где вы проведёте больше всего дней или куда въедете первой. Запишитесь на подачу. С 2024 года большинство визовых центров Европы требуют онлайн-регистрацию через единую платформу VFS Global Booking. Соберите документы. загранпаспорт (действителен не менее трёх месяцев после окончания поездки);

2 фото 3,5x4,5 см;

анкета, заполненная латиницей;

медицинская страховка с покрытием не менее 30 000 евро;

справка о доходах или выписка со счёта;

подтверждение проживания и маршрута (бронь отеля, билеты, приглашение). Оплатите сборы. Консульский сбор — 35 евро, срочная подача — 70 евро. Сервисный сбор визового центра — 20-35 евро. Пройдите биометрию. Отпечатки пальцев действуют 59 месяцев, поэтому повторная сдача нужна только после истечения этого срока. Ожидайте результат. Срок рассмотрения — от 7 до 15 дней, срочные заявки — от 1 до 3 дней.

А что если отказали?

Отказ в визе — не конец. Вы вправе запросить копию отказа (форма № D) и подать апелляцию. Если ошибка техническая или не хватает документов, можно заново подать заявление, исправив недочёты. При серьёзных причинах отказа (например, подозрение в иммиграции) лучше подождать 3-6 месяцев и собрать доказательства возвращения на родину — трудовой договор, справку с места работы, свидетельство о собственности.

Исторический контекст

Шенгенское соглашение было подписано в 1985 году в одноимённой деревушке в Люксембурге. В 1995-м документ вступил в силу, объединив первые пять стран. За 30 лет зона выросла почти в шесть раз и стала крупнейшим пространством свободного передвижения в мире.

Сегодня шенгенская виза — не просто формальность, а инструмент, который открывает путешественникам доступ к культурным, образовательным и деловым возможностям Европы.