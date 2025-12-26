Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Мужчина считает
Мужчина считает
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 5:44

Проценты решили пожить своей жизнью: рынок массово перешёл на плавающие ставки

Доля кредитов с плавающей ставкой в 2025 году выросла до 75% — Анатолий Попов

Доля кредитов с плавающей процентной ставкой в 2025 году достигла рекордных значений и составила 70-75% от общего объема выдач. Такая структура кредитного портфеля стала следствием изменений на финансовом рынке и ожиданий смягчения денежно-кредитной политики. Об этом в интервью ТАСС рассказал заместитель председателя правления банка Анатолий Попов.

Почему выросла доля кредитов с плавающей ставкой

По словам банкира, на динамику напрямую повлиял тренд на снижение ключевой ставки. Именно ожидания дальнейшего смягчения политики Банка России сделали кредиты с плавающей ставкой более востребованными как для банков, так и для заемщиков.

"Наметившийся тренд на снижение ключевой ставки влияет на долю кредитов, выданных под плавающую ставку. В 2025 году этот показатель находился на рекордно высоком уровне — 70-75%", — отметил Анатолий Попов.

Такая структура позволяет бизнесу рассчитывать на снижение стоимости заемных средств в будущем, но одновременно повышает чувствительность к колебаниям ключевой ставки.

Инвестиционное кредитование и роль ключевой ставки

Зампред правления банка подчеркнул, что оживление инвестиционного кредитования в России сейчас во многом зависит именно от темпов снижения ключевой ставки. Этот фактор, по его оценке, является ключевым для запуска новых инвестиционных проектов.

По словам Попова, оптимальным уровнем ключевой ставки для полноценного возобновления инвестиционных программ является диапазон 10-12%. В то же время часть компаний готова начинать реализацию проектов уже при ставке 12-14%, оценивая риски как приемлемые.

Перспективы для бизнеса

Эксперт отметил, что дальнейшее снижение ключевой ставки может стимулировать рост долгосрочных инвестиций и повысить интерес к финансированию капиталоемких проектов. При этом высокая доля кредитов с плавающей ставкой сохранит актуальность до тех пор, пока рынок ожидает продолжения смягчения денежно-кредитных условий.

В ближайшей перспективе, по оценкам банковского сектора, именно решения регулятора по ключевой ставке будут определять как структуру кредитования, так и темпы восстановления инвестиционной активности предприятий.

