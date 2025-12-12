Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 14:25

Проценты по вкладам уйдут в налог — если не сделать один важный шаг вовремя

Налог с процентов по вкладам можно снизить за счёт вычетов — налоговый консультант Пирогова

В 2025 году россиянам предстоит уплатить налог на доходы по банковским вкладам, полученные за 2024 год, однако действующее законодательство позволяет снизить налоговую нагрузку легальными способами. Об этом сообщает ИА DEITA. RU со ссылкой на комментарий налогового консультанта, опубликованный РБК. Возможность оптимизации доступна не всем и зависит от структуры доходов налогоплательщика.

Как рассчитывается налог на проценты

Налог начисляется не на всю сумму процентов, а только на доход, превышающий необлагаемый лимит. В 2024 году он составлял 210 тысяч рублей. Сумма превышения облагается налогом по ставке 13%, а если совокупные доходы превышают 5 млн рублей, применяется повышенная ставка 15%. Банки самостоятельно передают данные о начисленных процентах в налоговые органы, после чего ФНС рассчитывает итоговую сумму налога.

Проценты по вкладам включаются в основную налоговую базу. Это принципиальный момент, поскольку именно он открывает возможность применения различных налоговых вычетов. Речь идёт о социальных, имущественных, стандартных вычетах, а также вычетах по индивидуальному инвестиционному счёту и программе долгосрочных сбережений.

Кто может снизить налоговую нагрузку

Как пояснила налоговый консультант Екатерина Пирогова, воспользоваться вычетами смогут налогоплательщики с относительно низкими доходами по основной базе. В частности, это возможно, если доходы по трудовому договору невелики или отсутствуют, нет значительных поступлений по гражданско-правовым договорам, не ведётся сдача имущества в аренду без режима НПД, либо общий налогооблагаемый доход остаётся минимальным.

Таким образом, наибольшие шансы на применение вычетов имеют пенсионеры, студенты, домохозяйки и индивидуальные предприниматели с низкой налоговой базой. При этом эксперт подчёркивает, что такая возможность сохраняется только для доходов, полученных в 2023 и 2024 годах.

Что изменится с 2025 года

С 2025 года проценты по вкладам исключаются из основной налоговой базы. Это означает, что заявить налоговые вычеты по таким доходам будет уже невозможно. Поэтому тем, кто планирует снизить налог за 2024 год, необходимо действовать своевременно.

Для оформления вычета требуется подать декларацию 3-НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика. В разделе "Доходы" нужно указать проценты по вкладам с кодом источника 6014, а для необлагаемой суммы применить код вычета 914. После проверки декларации налог подлежит уплате в установленный срок.

