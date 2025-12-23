Проблемы с уборкой снега: Камчатка принимает решительные меры против неэффективных чиновников

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов потребовал уволить заместителя главы Петропавловска-Камчатского Анатолия Банникова, ответственного за содержание дорог в городе. Это решение стало следствием невыполнения обязательств по организации своевременной снегорасчистки в краевой столице. Об этом сообщает агентство "КАМЧАТКА-ИНФОРМ" со ссылкой на данные краевого правительства.

Причины увольнения Анатолия Банникова

Губернатор Камчатского края отметил, что Анатолий Банников будет освобожден от занимаемой должности за "невыполнение своих обязательств по организации своевременной снегорасчистки дорог и межквартальных проездов в краевой столице".

Решение о кадровых изменениях связано с тем, что несмотря на опыт, Банников не справился с поставленными задачами, что привело к многочисленным проблемам в организации зимней уборки города.

Поручения губернатора по улучшению ситуации

Владимир Солодов поручил городским властям срочно заключить контракты на обслуживание придомовых территорий, которые не охватываются муниципальными службами из-за отсутствия управляющих организаций или несоответствия проездов муниципальным стандартам. Все работы должны быть завершены до наступления следующего циклона, который ожидается 27 декабря.

Кроме того, губернатор подчеркнул важность ежедневных планерок с подрядчиками, которые отвечают за очистку дорог, вывоз снега и противогололедную обработку. Эти мероприятия помогут более четко координировать действия подрядных организаций и обеспечить своевременное выполнение обязательств.

Необходимые меры для стабилизации ситуации

Губернатор также потребовал, чтобы расчет по технике, необходимой для снегорасчистки, был готов до следующего циклона. Он подчеркнул, что несмотря на трудности с приобретением техники и наймом сотрудников, все расчеты должны быть выполнены в срок.

"Считаю, что в отношении ответственных за работу контрольного управления Петропавловска-Камчатского должны быть проведены служебные проверки, потому что их работа сейчас также выстроена плохо", — отметил Солодов.

В связи с продолжающимися проблемами с уборкой снега и льда в городе, губернатор отметил, что важно перестроить работу служб и обеспечить ее профессиональное выполнение, чтобы избежать дальнейших срывов.

Уголовные дела по фактам плохой расчистки города

Ранее в Петропавловске-Камчатском были возбуждены два уголовных дела, связанные с неэффективной очисткой города от снега и льда. Эти расследования подчеркивают серьезность проблемы с зимней уборкой и необходимость незамедлительных действий со стороны властей и подрядчиков.