Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Очищенная зимняя дорожка
Очищенная зимняя дорожка
© Мария Круглова is licensed under public domain
Главная / Дальневосточный федеральный округ
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 4:54

Проблемы с уборкой снега: Камчатка принимает решительные меры против неэффективных чиновников

Губернатор Камчатки освободит замглавы Петропавловска за невыполнение обязательств по снегорасчистке – КАМЧАТКА-ИНФОРМ

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов потребовал уволить заместителя главы Петропавловска-Камчатского Анатолия Банникова, ответственного за содержание дорог в городе. Это решение стало следствием невыполнения обязательств по организации своевременной снегорасчистки в краевой столице. Об этом сообщает агентство "КАМЧАТКА-ИНФОРМ" со ссылкой на данные краевого правительства.

Причины увольнения Анатолия Банникова

Губернатор Камчатского края отметил, что Анатолий Банников будет освобожден от занимаемой должности за "невыполнение своих обязательств по организации своевременной снегорасчистки дорог и межквартальных проездов в краевой столице".

"Анатолий Банников будет освобожден от занимаемой должности за невыполнение своих обязательств по организации своевременной снегорасчистки дорог и межквартальных проездов в краевой столице", — говорится в сообщении.

Решение о кадровых изменениях связано с тем, что несмотря на опыт, Банников не справился с поставленными задачами, что привело к многочисленным проблемам в организации зимней уборки города.

Поручения губернатора по улучшению ситуации

Владимир Солодов поручил городским властям срочно заключить контракты на обслуживание придомовых территорий, которые не охватываются муниципальными службами из-за отсутствия управляющих организаций или несоответствия проездов муниципальным стандартам. Все работы должны быть завершены до наступления следующего циклона, который ожидается 27 декабря.

Кроме того, губернатор подчеркнул важность ежедневных планерок с подрядчиками, которые отвечают за очистку дорог, вывоз снега и противогололедную обработку. Эти мероприятия помогут более четко координировать действия подрядных организаций и обеспечить своевременное выполнение обязательств.

Необходимые меры для стабилизации ситуации

Губернатор также потребовал, чтобы расчет по технике, необходимой для снегорасчистки, был готов до следующего циклона. Он подчеркнул, что несмотря на трудности с приобретением техники и наймом сотрудников, все расчеты должны быть выполнены в срок.

"Считаю, что в отношении ответственных за работу контрольного управления Петропавловска-Камчатского должны быть проведены служебные проверки, потому что их работа сейчас также выстроена плохо", — отметил Солодов.

В связи с продолжающимися проблемами с уборкой снега и льда в городе, губернатор отметил, что важно перестроить работу служб и обеспечить ее профессиональное выполнение, чтобы избежать дальнейших срывов.

Уголовные дела по фактам плохой расчистки города

Ранее в Петропавловске-Камчатском были возбуждены два уголовных дела, связанные с неэффективной очисткой города от снега и льда. Эти расследования подчеркивают серьезность проблемы с зимней уборкой и необходимость незамедлительных действий со стороны властей и подрядчиков.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Мошенники заставляют жертв самим звонить по подставным номерам — Блезнеков вчера в 11:48
Сообщение, после которого вы набираете номер сами: мошенники нашли обход всех блокировок

Мошенники всё чаще вынуждают россиян самим звонить аферистам, используя СМС и сообщения с тревожными поводами.

Читать полностью » В Приморье начали выдавать детям новогодние подарки губернатора — PrimaMedia вчера в 11:47
Шоколад стал тяжелее, конфет больше нормы: чем удивил губернаторский подарок в этом году

Юные приморцы начали получать губернаторские сладкие подарки: в этом году в коробках 44 конфеты и увеличенная плитка шоколада с морской капустой

Читать полностью » В Приморье после морозов придёт кратковременное потепление — Примгидромет вчера в 11:47
Антициклон отпустит — и сразу вернётся холод: декабрь в Приморье не собирается смягчаться

Приморье на этой неделе ждут резкие погодные контрасты: от ясных морозов к дождям и обратно к сильному похолоданию.

Читать полностью » Работающим пенсионерам проиндексируют выплаты с января 2026 года — Ирина Сивакова вчера в 11:47
Индексация без дубля: почему в 2026 году пенсии вырастут только один раз — и что это меняет

В 2026 году пенсионеров и матерей с детьми ждут изменения: индексация выплат, новые правила начисления баллов и единый порядок социальных доплат.

Читать полностью » НСПК сохранила работу карт Мир с истёкшим сроком действия — Дмитрий Дубынин вчера в 11:47
Онлайн — можно, офлайн — под вопросом: где у просроченной карты проходит граница

Карты "Мир" с истёкшим сроком действия продолжат работать, но НСПК постепенно ограничит офлайн-операции и готовит план плавной замены пластика.

Читать полностью » Численность дальневосточных леопардов в России выросла втрое — Земля леопарда вчера в 11:47
Когда граница стала коридором жизни: тигры и леопарды вернулись туда, где их почти не осталось

Россия и Китай добились рекордной плотности популяций амурских тигров и дальневосточных леопардов благодаря совместной охране и современным технологиям.

Читать полностью » Четырёхлетний ребёнок погиб в аварии под Приморьем — МВД вчера в 4:34
Три фуры и одна ошибка: федеральная трасса стала местом трагедии с гибелью ребёнка

На трассе "Уссури" в Приморье легковой автомобиль столкнулся с тремя фурами — в результате аварии погиб четырехлетний ребенок.

Читать полностью » Житель Елизово перевёл 290 тыс. за снегоход и стал жертвой мошенников – МВД вчера в 4:16
Снегоход исчез вместе с деньгами: как выгодное объявление обнулило счёт жителя Камчатки

Житель Елизово перевёл 290 тысяч рублей за снегоход по интернет-объявлению, после чего "продавец" исчез. По факту мошенничества возбуждено дело.

Читать полностью »

Новости
ДФО
В новую стратегию развития Дальнего Востока добавят приоритет строительства детских учреждений – Ирина Яровая
ДФО
В Камчатском крае расширен доступ к материнскому капиталу для всех женщин – Камчатка Сегодня
ДФО
В России пересмотрены требования для новых резидентов ТОР и Свободного порта Владивосток – ИА PrimaMedia
ДФО
Камчатка полностью перекрыла канал поставок браконьерской икры – Герман Зверев
Красота и здоровье
Онищенко предупредил о росте гриппа после зимних каникул — Life.ru
Общество
Мошенники выманивают деньги через фальшивые подарки парфюма – РИА Новости
Красота и здоровье
Минздрав рекомендовал только пригубить алкоголь в новогоднюю ночь – Виктор Тутельян
ДФО
Корвет Гремящий завершил участие в учениях Марумекс-2025 и вернулся во Владивосток – ТАСС
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet