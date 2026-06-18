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школьник за уроками
школьник за уроками
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Ирина Малова Опубликована сегодня в 14:13

Десятый класс больше не для всех: родители сталкиваются с новым правилом старшей школы

Родители девятиклассников все чаще сталкиваются с препятствиями при попытке перевести детей в десятый класс. О том, обоснован ли такой фильтр и как законно защитить свои интересы, изданию NewsInfo рассказал независимый аналитик в сфере образования Борис Деревягин.

Ранее сообщалось о тревожных настроениях среди родителей: даже наличие одной тройки в аттестате становится весомым аргументом для отказа в приеме в старшую школу. Согласно прогнозам экспертов, до семидесяти процентов выпускников девятых классов в текущем учебном году продолжат обучение в колледжах и техникумах. Для сравнения, еще несколько лет назад этот показатель не превышал половины выпускников, что указывает на изменение стратегии подготовки кадров.

По словам эксперта, многие проблемы с зачислением связаны с глобальной перестройкой системы обучения. Деревягин подчеркнул, что право на получение полного среднего образования закреплено законом, однако государство не гарантирует его реализацию именно в стенах школы. В России активно развивается упрощенное поступление в колледжи, что становится важной частью образовательного ландшафта.

"Нет обязательного права заканчивать одиннадцатилетку именно в школе. Есть законное право полного общего среднего образования. Человек может получить его либо в школе, либо в колледже. Школы профилизируются, формируются предпрофильные классы. У нас курс на отказ от общего обучения. Профессионализация начинается с пятого класса", — пояснил эксперт.

Он отметил, что школы стремятся к специализации, а общеобразовательные программы становятся менее востребованными. При этом для многих семей актуальным остается вопрос определения пути после девятого класса, где выбор специальности играет большую роль. Позиция властей направлена на раннюю профессионализацию молодежи, что подтверждается развитием сети профильных учреждений.

"Позиция правительства направлена на раннюю профессионализацию детей, то есть получение профессии. Именно поэтому действует программа профессионалитета. В вузах идет закрытие бюджетных мест по гуманитарным направлениям, сокращение числа платных мест по некоторым позициям", — отметил эксперт.

Ситуация осложняется тем, что сокращение платных мест в вузах заставляет абитуриентов внимательнее подходить к выбору образовательной траектории уже на этапе окончания девятого класса. В этих условиях цифровизация процессов подачи заявлений становится обязательным инструментом для взаимодействия с учебными заведениями. При этом Деревягин напоминает, что при возникновении споров с администрацией школы родителям сложно повлиять на перечень программ, так как это внутренняя компетенция учебного заведения и профильного департамента.

Стоит учитывать, что для получения востребованной профессии иногда целесообразно рассмотреть варианты целевого обучения, которое обеспечивает гарантию трудоустройства после выпуска из профильного колледжа или вуза.

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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