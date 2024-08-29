Патрушев винил развитие экономики страны в проблемах с утилизацией мусора

В России существует множество проблем, связанных с утилизацией отходов. Однако новые методы сбора данных могут помочь в их решении, как отметил вице-премьер Дмитрий Патрушев.

Он подчеркнул, что проблемы в области управления отходами остаются актуальными, но новые подходы к сбору информации позволят справиться с ними. Патрушев отметил, что сложностей в обращении с отходами ещё много, и предстоит большая работа. Однако он выразил надежду, что систематизированный сбор данных поможет создать полное представление о ситуации в стране. Это, в свою очередь, позволит принимать своевременные и обоснованные управленческие решения.

29 августа 2024 года вице-премьер ознакомился с работой ситуационного центра Российского экологического оператора и оценил эффективность федеральной государственной информационной системы учета твердых коммунальных отходов. Он также отметил прогресс в строительстве экопромышленных парков в рамках проекта "Экономика замкнутого цикла".

По словам Патрушева, активное развитие промышленности, торговли и потребления делает вопросы утилизации отходов всё более актуальными. Он напомнил о задачах, поставленных президентом России Владимиром Путиным на 2024 год, среди которых — необходимость полной сортировки твердых коммунальных отходов и увеличения их повторного использования к 2030 году.

Вице-премьер добавил, что залогом дальнейшего совершенствования системы обращения отходов является создание возможностей для централизованного мониторинга. По указу Президента была создана федеральная информационная система учета твердых коммунальных отходов, которая позволяет отслеживать весь цикл обращения с отходами — от сбора и транспортировки до обработки и утилизации.

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