Украине поставили F-16 с неисправностями: США срочно пытаются исправить ситуацию

После прибытия на Украину у американских истребителей F-16 сразу были обнаружены неисправности, сообщает Telegram-канал "Джокер ДНР" со ссылкой на российских хакеров.
Согласно "слитому" документу, агентство по военной логистике Министерства обороны США срочно ищет клапан для ремонта самолета. Для этого был открыт тендер на поставку с 12 августа по 11 сентября. Согласно условиям контракта, клапан должен быть доставлен на Украину в течение пяти дней после заключения контракта.
Напомним, что эти "птички" уже были замечены над Каховским округом.
Фото: flickr.com/Jason Wilkerson
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