Проблема, к которой привыкли: почему Европа продолжает терять людей из-за спиртного

Употребление алкоголя остаётся одной из ключевых причин преждевременной смертности в Европе, несмотря на многолетние профилактические кампании и ужесточение регулирования. Масштабы проблемы по-прежнему оцениваются как критические. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения.

Европа лидирует по потреблению алкоголя

В опубликованном пресс-релизе ВОЗ отмечается, что европейский регион сохраняет лидерство по уровню потребления алкоголя в мире. Это напрямую отражается на показателях смертности и общем состоянии общественного здоровья.

По оценкам экспертов, алкоголь оказывает влияние не только на развитие хронических заболеваний, но и существенно повышает риски травматизма, сердечно-сосудистых осложнений и онкологических процессов. ВОЗ подчёркивает, что совокупный эффект от употребления спиртного затрагивает практически все возрастные и социальные группы.

Масштаб смертности от алкоголя

Согласно данным организации, ежегодно употребление алкоголя становится причиной около 800 тысяч смертей в Европе. Это означает, что каждая одиннадцатая смерть в регионе так или иначе связана с воздействием спиртных напитков на организм.

"По оценкам, употребление алкоголя в регионе ежегодно приводит к порядка 800 000 смертей: каждая одиннадцатая смерть вызвана употреблением спиртного", — говорится в публикации ВОЗ.

В организации подчёркивают, что речь идёт не только о прямых отравлениях алкоголем, но и о смертях, связанных с болезнями печени, инсультами, инфарктами, а также последствиями рискованного поведения.

Алкоголь как социальная и политическая проблема

Проблема злоупотребления алкоголем периодически выходит за рамки медицины и становится предметом общественного и политического обсуждения. Так, в начале мая стало известно, что заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна публично признался в алкоголизме.

Сообщалось, что на фоне зависимости он в течение двух месяцев не выходил на работу. Этот случай стал поводом для широкой дискуссии в польском обществе о влиянии алкогольной зависимости на профессиональную деятельность и ответственность государственных служащих.

Предупреждения ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения регулярно призывает страны Европы усиливать меры по снижению потребления алкоголя, включая ограничение рекламы, повышение цен и развитие программ ранней профилактики. ВОЗ подчёркивает, что без системных шагов тенденция высокой смертности, связанной со спиртным, сохранится и в ближайшие годы.