Пробиотики
© NewsInfo by Ирина Сереброва is licensed under public domain
Ирина Малова Опубликована сегодня в 15:52

Кефир против аптечных капсул: где действительно содержатся пробиотики

Пробиотики и пребиотики можно получить из обычных продуктов, а синбиотики применяют по показаниям, отметил диетолог, нутрициолог Алексей Калинчев. О том, в каких случаях достаточно еды, а когда нужны препараты, специалист рассказал NewsInfo.

Калинчев пояснил, что пробиотики это полезные бактерии, которые содержатся прежде всего в кисломолочных продуктах, а пребиотики это клетчатка из овощей и фруктов. По его словам, при регулярном употреблении таких продуктов организм получает необходимые компоненты естественным путем.

"Пробиотики это лактобактерии, бифидобактерии, содержатся в кефире, в обычных йогуртах, это написано будет, что обогащено бактериями, там их содержание высокое. Если человек эти продукты употребляет, то он получает полезные вещества", — отметил Калинчев.

Он добавил, что пребиотики поступают с клетчаткой.

"Когда люди едят овощи, фрукты, они получают необходимую составляющую. У пребиотиков есть эффект очень важный для нас, профилактика, например, рака толстого кишечника", — объяснил диетолог.

Диетолог обратил внимание, что иногда человеку назначаются синбиотики.

"Синбиотики — это про- и пребиотики вместе. Это всегда вынесено на этикетку. Если выбирать при прочих равных, пришли в аптеку и выбираете, что купить, лучше выбрать препарат, в котором есть и про- и пребиотики, это правильно", — отметил эксперт.

По словам специалиста, при коротких курсах антибиотиков дополнительные препараты зачастую не требуются. А при длительной терапии, напротив, их применение может быть оправдано по рекомендации врача.

