Антибиотики спасают, но оставляют след: когда без поддержки организм уже не справится

Длительный курс антибиотиков может привести к нарушению микрофлоры и потребовать восстановления, пояснил кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. О правилах приема пробиотиков он рассказал в беседе с NewsInfo.

Последствия приема антибиотиков напрямую зависят от длительности курса, говорит доктор. По его словам, короткое лечение обычно не наносит серьезного вреда организму, тогда как при длительном применении могут возникнуть проблемы с микрофлорой.

"Если человек пропил антибиотики пять-семь дней дней, ничего страшного не будет, это короткий курс, серьезных потерь для организма не будет. Если человек пропил курс, превышающий двадцать один день, то здесь будет проблема, называется дисбактериоз", — отметил Кондрахин.

Он добавил, что при выборе пробиотиков важно учитывать количество находящихся в них бактерий и разнообразие штаммов.

"Не просто один и тот же препарат постоянно используем, а постараться применить разные препараты, для того, чтобы обогатить свой организм разными штаммами. Даже если пробиотики похожи, для каждого человека они будут внутри организма вести себя по-своему. Для того, чтобы получить максимальную пользу, надо делать по две недели одного, по две недели другого, менять", — посоветовал врач.

Специалист подчеркнул, что иногда в применении пробиотиков нет необходимости, если организм справился самостоятельно, а также рекомендовал в период приема антибиотиков включать в рацион кисломолочные продукты для поддержки микрофлоры.