Девушка пьет кефир
Ирина Малова Опубликована вчера в 17:45

Антибиотики спасают, но оставляют след: когда без поддержки организм уже не справится

Длительный курс антибиотиков может привести к нарушению микрофлоры и потребовать восстановления, пояснил кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. О правилах приема пробиотиков он рассказал в беседе с NewsInfo.

Последствия приема антибиотиков напрямую зависят от длительности курса, говорит доктор. По его словам, короткое лечение обычно не наносит серьезного вреда организму, тогда как при длительном применении могут возникнуть проблемы с микрофлорой.

"Если человек пропил антибиотики пять-семь дней дней, ничего страшного не будет, это короткий курс, серьезных потерь для организма не будет. Если человек пропил курс, превышающий двадцать один день, то здесь будет проблема, называется дисбактериоз", — отметил Кондрахин.

Он добавил, что при выборе пробиотиков важно учитывать количество находящихся в них бактерий и разнообразие штаммов.

"Не просто один и тот же препарат постоянно используем, а постараться применить разные препараты, для того, чтобы обогатить свой организм разными штаммами. Даже если пробиотики похожи, для каждого человека они будут внутри организма вести себя по-своему. Для того, чтобы получить максимальную пользу, надо делать по две недели одного, по две недели другого, менять", — посоветовал врач.

Специалист подчеркнул, что иногда в применении пробиотиков нет необходимости, если организм справился самостоятельно, а также рекомендовал в период приема антибиотиков включать в рацион кисломолочные продукты для поддержки микрофлоры.

"Применяя антибиотики, желательно употреблять молочнокислые продукты: ряженку, йогурт, сметану. Там содержатся молочнокислые бактерии, которые позволят минимизировать вред от антибиотиков. Кефирчик свежий", — рассказал доктор.

Читайте также

Реакция как при аллергии, но анализы чистые: что происходит с организмом вчера в 17:46

Иммунолог Ирина Ярцева объяснила NewsInfo, как отличить аллергию от гиперчувствительности.

Читать полностью » Карта личности на ладони: психолог Шеховцов раскрыл связь длины мизинца и типа характера вчера в 15:34

Анатомические маркеры на руках могут стать поводом для глубокой саморефлексии и серьезного разговора о скрытых особенностях восприятия окружающего мира.

Читать полностью » Очищение организма превратилось в миф: что на самом деле происходит внутри 08.04.2026 в 17:53

Диетолог Ирина Писарева объяснила NewsInfo, можно ли "прочистить" организм детокс-программами.

Читать полностью » Солнце работает как витамин: но лишние минуты запускают опасный процесс 08.04.2026 в 17:11

Иммунолог Владимир Болибок объяснил NewsInfo, сколько нужно солнца для выработки витамина D.

Читать полностью » Микробы выходят из спячки: врач указал на главную ошибку владельцев сплит-систем 08.04.2026 в 6:13

Эксперты рассказали о невидимых процессах внутри климатических систем после долгого перерыва и объяснили, почему обычный запуск прибора может привести к врачу.

Читать полностью » Гаджеты воруют четкость мира: привычное расстояние до экрана убивает фокус навсегда 07.04.2026 в 21:29

Повседневные ритуалы и привычные способы защиты от солнца могут стать причиной стремительного развития патологий, симптомы которых проявляются слишком поздно.

Читать полностью » Загадка остаётся — страсть не уходит: дистанция между супругами становится мощным топливом для чувств 07.04.2026 в 19:55

Биохимия привязанности диктует особые правила, при которых полное растворение в партнёре неизбежно ведёт к угасанию влечения и потере интереса внутри союза.

Читать полностью » Давление цифровой паутины: как привычка проверять сообщения бьет по сосудам и здоровью 07.04.2026 в 17:34

Постоянная готовность мгновенно ответить на любой запрос трансформируется в опасную зависимость, заставляющую организм работать на пределе своих возможностей.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Химия страсти: как одно щупальце управляет репродуктивным циклом осьминога
Авто и мото
Дымовая завеса на техосмотре: как пройти проверку, если вы уже удалили катализатор
Недвижимость
Как превратить кладовую в полноценную спальню: правила вентиляции и света
Авто и мото
Математика против автоматики: как не терять топливо при каждой остановке на заправке
Садоводство
Секреты оживления земли: как заставить почву работать на ваш сад этой весной
Общество
Укус собаки или лисы может обернуться трагедией: чем опасно промедление с прививкой
Мир
Птичий грипп в Китае перекраивает рынок: удар пришелся туда, где его не ждали
Недвижимость
Избавьтесь от больничного холода: как превратить типовую ванную в уютный домашний дзен
Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

