Когда пробиотики реально помогают: 4 случая, названные врачами

Смена питания, путешествия, новые продукты — летом кишечник работает в нестандартном режиме. Неудивительно, что всё больше людей обращают внимание на пробиотики. Но стоит ли пить их "на всякий случай”? Врач-диетолог Ольга Шестакова объяснила, в каких ситуациях добавки действительно нужны.

Когда пробиотики не нужны

Если:

у вас нет выраженных симптомов (вздутие, диарея, постоянное дискомфортное чувство в животе),

нет хронических заболеваний ЖКТ,

нет хронических заболеваний ЖКТ, вы регулярно употребляете ферментированные продукты (йогурт без сахара, кефир, квашеную капусту, комбучу и т. д.),

— этого достаточно для мягкой поддержки микробиоты и профилактики.

"Если вы просто хотите поддержать здоровье, а в рационе постоянно присутствуют ферментированные продукты — этого вполне достаточно”, — поясняет Шестакова.

Когда пробиотики действительно необходимы

Приём препаратов оправдан в следующих случаях:

после курса антибиотиков;

при дисбиозе;

при хронических заболеваниях ЖКТ;

при выраженных симптомах (расстройства стула, боли, сильное вздутие).

Врач отдельно подчеркнула, что назначать пробиотики должен специалист, а не блогер из соцсетей.

Почему аптечный препарат — не то же самое, что кефир

В одной капсуле сертифицированного пробиотика содержится столько бактерий, сколько не получить даже из нескольких литров кефира;

В аптечных препаратах — конкретные штаммы, чьё действие научно подтверждено;

Бактерии из еды часто гибнут уже в желудке и не доходят до кишечника.