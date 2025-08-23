Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Больной живот
Больной живот
© Designed by Freepik by benzoix is licensed under public domain
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 5:47

Когда пробиотики реально помогают: 4 случая, названные врачами

Шестакова: приём пробиотиков оправдан только после антибиотиков и при болезнях ЖКТ

Смена питания, путешествия, новые продукты — летом кишечник работает в нестандартном режиме. Неудивительно, что всё больше людей обращают внимание на пробиотики. Но стоит ли пить их "на всякий случай”? Врач-диетолог Ольга Шестакова объяснила, в каких ситуациях добавки действительно нужны.

Когда пробиотики не нужны

Если:

  • у вас нет выраженных симптомов (вздутие, диарея, постоянное дискомфортное чувство в животе),
    нет хронических заболеваний ЖКТ,
  • вы регулярно употребляете ферментированные продукты (йогурт без сахара, кефир, квашеную капусту, комбучу и т. д.),
    — этого достаточно для мягкой поддержки микробиоты и профилактики.

"Если вы просто хотите поддержать здоровье, а в рационе постоянно присутствуют ферментированные продукты — этого вполне достаточно”, — поясняет Шестакова.

Когда пробиотики действительно необходимы

Приём препаратов оправдан в следующих случаях:

  • после курса антибиотиков;
  • при дисбиозе;
  • при хронических заболеваниях ЖКТ;
  • при выраженных симптомах (расстройства стула, боли, сильное вздутие).

Врач отдельно подчеркнула, что назначать пробиотики должен специалист, а не блогер из соцсетей.

Почему аптечный препарат — не то же самое, что кефир

В одной капсуле сертифицированного пробиотика содержится столько бактерий, сколько не получить даже из нескольких литров кефира;
В аптечных препаратах — конкретные штаммы, чьё действие научно подтверждено;
Бактерии из еды часто гибнут уже в желудке и не доходят до кишечника.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Рак головы и шеи: курение и алкоголь увеличивают риски — важность ранней диагностики, по мнению онколога вчера в 22:26

Рак, который не болит до последнего: почему симптомы могут быть проигнорированы

Как курение и алкоголь повышают риск рака головы и шеи? Почему ранняя диагностика так важна и как правильно себя защищать от этой угрозы? Читайте в нашем материале.

Читать полностью » Врач рассказала, как облегчить боль в горле летом — советы по использованию мороженого и чая вчера в 22:22

От жары — к боли в горле: как перепады температур влияют на ваше самочувствие

Летние перепады температур могут вызвать боль в горле. Узнайте, как простые средства, такие как мороженое и леденцы, помогут облегчить состояние.

Читать полностью » Врачи рассказали о восьми способах лечения тромбоза глубоких вен вчера в 22:15

Как распознать тромбоз глубоких вен: важные симптомы, о которых нужно знать

Тромбоз глубоких вен становится все более распространенной угрозой. Узнайте, как распознать симптомы и предотвратить опасные последствия.

Читать полностью » Как справиться с перименопаузой: советы врачей для женщин вчера в 21:04

Переменчивый мост к новым ощущениям: как перименопауза меняет жизнь

Перименопауза – это новый этап в жизни женщины. Узнайте о ключевых симптомах, рекомендациях по улучшению состояния и важности обращения к врачу.

Читать полностью » Диетолог предупреждает: 6 продуктов, которые стоит избегать после 30 вчера в 20:59

Дорогой алкоголь или сладости — что из 6 привычных продуктов может подвести вас после 30

После 30 лет организм требует более осознанного подхода к питанию. Убедитесь, что эти 6 продуктов не оказывают негативного влияния на ваше здоровье и самочувствие.

Читать полностью » Шелковый платок возвращается: 6 способов носить главный аксессуар осени 2025 вчера в 19:35

Секреты стиля: как всего за 6 шагов сделать из платка акцент вашего осеннего гардероба

Этой осенью шелковый платок становится ключевым аксессуаром. Узнайте, как носить его 6 уникальными способами, чтобы выглядеть модно и стильно.

Читать полностью » 10 способов добавить семена чиа в ежедневный рацион: секреты от диетологов вчера в 18:41

Тайный компонент поваров: как превратить обычный йогурт в питательную бомбу за 5 минут

Откройте 10 креативных способов использовать семена чиа в ежедневном меню: от пудингов до замены яиц. Как маленькие семена становятся источником клетчатки, омега-3 и антиоксидантов. Советы диетологов и простые рецепты для здоровья.

Читать полностью » Врачи советуют после 60 лет ограничить варёные яйца до 1–2 в неделю вчера в 18:41

Три удара по организму: что случится, если есть много варёных яиц после 60

Врачи рекомендуют с осторожностью употреблять варёные яйца после 60 лет. Узнайте о трёх причинах, почему стоит ограничить этот популярный продукт в рационе, чтобы сохранить здоровье.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Кратеры на спутнике Юпитера могут указывать на следы темной материи
Красота и здоровье

Диетолог Солнцева: антоцианы в красном луке защищают сосуды и препятствуют развитию опухолей
Спорт и фитнес

Коннор Флеминг назвал мышцы, которые развивает упражнение kang squat
Еда

Приготовление запеченного картофеля в фольге при 250 градусах
Дом

Как сценарии умного освещения помогают моей семье в повседневной жизни
Еда

Как приготовить тесто для мантов
Красота и здоровье

Секрет сильного иммунитета: 200 г шиповника заменят килограмм апельсинов
Дом

Освещение вечером: влияние на сон и восстановление организма
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru