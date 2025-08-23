Когда пробиотики реально помогают: 4 случая, названные врачами
Смена питания, путешествия, новые продукты — летом кишечник работает в нестандартном режиме. Неудивительно, что всё больше людей обращают внимание на пробиотики. Но стоит ли пить их "на всякий случай”? Врач-диетолог Ольга Шестакова объяснила, в каких ситуациях добавки действительно нужны.
Когда пробиотики не нужны
Если:
- у вас нет выраженных симптомов (вздутие, диарея, постоянное дискомфортное чувство в животе),
нет хронических заболеваний ЖКТ,
- вы регулярно употребляете ферментированные продукты (йогурт без сахара, кефир, квашеную капусту, комбучу и т. д.),
— этого достаточно для мягкой поддержки микробиоты и профилактики.
"Если вы просто хотите поддержать здоровье, а в рационе постоянно присутствуют ферментированные продукты — этого вполне достаточно”, — поясняет Шестакова.
Когда пробиотики действительно необходимы
Приём препаратов оправдан в следующих случаях:
- после курса антибиотиков;
- при дисбиозе;
- при хронических заболеваниях ЖКТ;
- при выраженных симптомах (расстройства стула, боли, сильное вздутие).
Врач отдельно подчеркнула, что назначать пробиотики должен специалист, а не блогер из соцсетей.
Почему аптечный препарат — не то же самое, что кефир
В одной капсуле сертифицированного пробиотика содержится столько бактерий, сколько не получить даже из нескольких литров кефира;
В аптечных препаратах — конкретные штаммы, чьё действие научно подтверждено;
Бактерии из еды часто гибнут уже в желудке и не доходят до кишечника.
