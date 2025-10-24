Холод, вирусы и закрытые окна: простуды атакуют, но щит уже стоит в холодильнике
Осень традиционно считается сезоном простуд, и в это время особенно важно поддерживать иммунитет. Врач Андрей Тяжельников напомнил, что именно в прохладные месяцы увеличивается риск заражения вирусами, включая грипп. Чтобы укрепить защитные силы организма, он рекомендует обратить внимание на кисломолочные продукты — кефир и несладкий йогурт. Об этом сообщает Агентство городских новостей "Москва".
Почему осенью растёт риск заболеваний
Переменчивая погода, перепады температуры и снижение солнечной активности ослабляют организм. Люди чаще проводят время в помещениях, что способствует распространению вирусов. Особенно быстро в этот период распространяются грипп и ОРВИ.
"В сезон простудных заболеваний никакой иммунитет не является эффективной защитой против гриппа. Единственная защита — вакцинация", — подчеркнул врач Андрей Тяжельников.
Тем не менее, по словам специалиста, укрепление неспецифического иммунитета помогает легче переносить простуды и быстрее восстанавливаться.
Как помогают кисломолочные продукты
"Для укрепления неспецифического иммунитета можно ввести в ежедневный рацион употребление кефира или несладкого йогурта", — отметил Тяжельников.
Эти продукты содержат пробиотики - живые микроорганизмы, поддерживающие баланс микрофлоры кишечника. А именно от её состояния во многом зависит работа иммунной системы: около 70% клеток иммунитета находятся в кишечнике.
Регулярное употребление кефира и йогурта способствует:
-
улучшению пищеварения и усвоения питательных веществ;
-
синтезу витаминов группы B и K;
-
снижению уровня "плохого" холестерина;
-
укреплению барьерных функций организма.
Особенно полезны натуральные несладкие продукты без добавок и ароматизаторов. Они не перегружают печень и не вызывают скачков глюкозы.
Таблица: полезные свойства кисломолочных продуктов
|Продукт
|Основное действие
|Полезные вещества
|Кефир
|Укрепляет иммунитет, нормализует микрофлору
|Пробиотики, кальций, витамины B2 и B12
|Йогурт натуральный
|Поддерживает пищеварение, снижает воспаление
|Белок, пробиотики, магний
|Ряженка
|Мягко воздействует на желудок
|Фосфор, кальций, витамин A
|Простокваша
|Подходит для восстановления после болезни
|Лактобактерии, калий, аминокислоты
Как часто употреблять
Врач советует включать кисломолочные продукты в меню 4-5 раз в неделю. Такой режим способствует накоплению полезных бактерий в кишечнике и укреплению иммунной системы.
"Если есть кисломолочные продукты в таком режиме на протяжении нескольких недель, то можно укрепить защитные силы организма", — добавил Тяжельников.
Важно выбирать продукты со сроком хранения не более 7 дней - именно в таких вариантах сохраняются живые культуры.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Выбирать сладкие йогурты с ароматизаторами.
Последствие: Избыток сахара подавляет микрофлору и снижает иммунитет.
Альтернатива: Покупать натуральные продукты без добавленного сахара.
-
Ошибка: Полностью заменять питание кисломолочными продуктами.
Последствие: Недостаток белка и витаминов из других источников.
Альтернатива: Сочетать с овощами, фруктами, цельнозерновыми продуктами.
-
Ошибка: Пить кефир только время от времени.
Последствие: Пробиотики не успевают закрепиться в кишечнике.
Альтернатива: Употреблять регулярно, хотя бы через день.
А что если человек не переносит лактозу?
При непереносимости лактозы можно выбрать альтернативы: безлактозный кефир или йогурт, а также растительные пробиотические напитки — на основе овса или кокоса. Они также поддерживают микрофлору и способствуют выработке ферментов.
Плюсы и минусы кисломолочных продуктов
|Плюсы
|Минусы
|Укрепляют иммунитет и микрофлору
|Возможна непереносимость лактозы
|Содержат кальций и белок
|Срок хранения ограничен
|Способствуют усвоению витаминов
|Требуют регулярного употребления
|Поддерживают здоровье кишечника
|Некоторые варианты содержат добавленный сахар
FAQ
Можно ли детям пить кефир каждый день?
Да, начиная с года, но в небольших количествах — по 100-150 мл. Лучше выбирать детские кефиры без сахара.
Какой кефир самый полезный?
Свежий, с жирностью 2,5% и сроком хранения до 7 суток. Он содержит живые бактерии.
Помогают ли пробиотики из капсул так же, как из кефира?
Не всегда. Натуральные продукты действуют мягче и усваиваются лучше, чем синтетические добавки.
Мифы и правда
Миф 1. Йогурт с фруктами полезнее натурального.
Правда. В таких продуктах часто много сахара, который снижает пользу пробиотиков.
Миф 2. Зимой кефир бесполезен.
Правда. Он поддерживает микрофлору, а значит — и иммунитет в холодный сезон.
Миф 3. Иммунитет можно "укрепить" таблетками.
Правда. Лекарства не заменят сбалансированного питания и закаливания.
Исторический контекст
Кефир появился на Кавказе и считался "эликсиром долголетия". Его секрет передавался из поколения в поколение, а кефирные грибки тщательно охранялись. В начале XX века продукт стал популярным в России и вошёл в медицинские рекомендации для восстановления после болезней. Сегодня кисломолочные напитки остаются одним из самых простых и доступных способов укрепить иммунитет.
