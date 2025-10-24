Холод, вирусы и закрытые окна: простуды атакуют, но щит уже стоит в холодильнике

Осень традиционно считается сезоном простуд, и в это время особенно важно поддерживать иммунитет. Врач Андрей Тяжельников напомнил, что именно в прохладные месяцы увеличивается риск заражения вирусами, включая грипп. Чтобы укрепить защитные силы организма, он рекомендует обратить внимание на кисломолочные продукты — кефир и несладкий йогурт. Об этом сообщает Агентство городских новостей "Москва".

Почему осенью растёт риск заболеваний

Переменчивая погода, перепады температуры и снижение солнечной активности ослабляют организм. Люди чаще проводят время в помещениях, что способствует распространению вирусов. Особенно быстро в этот период распространяются грипп и ОРВИ.

"В сезон простудных заболеваний никакой иммунитет не является эффективной защитой против гриппа. Единственная защита — вакцинация", — подчеркнул врач Андрей Тяжельников.

Тем не менее, по словам специалиста, укрепление неспецифического иммунитета помогает легче переносить простуды и быстрее восстанавливаться.

Как помогают кисломолочные продукты

"Для укрепления неспецифического иммунитета можно ввести в ежедневный рацион употребление кефира или несладкого йогурта", — отметил Тяжельников.

Эти продукты содержат пробиотики - живые микроорганизмы, поддерживающие баланс микрофлоры кишечника. А именно от её состояния во многом зависит работа иммунной системы: около 70% клеток иммунитета находятся в кишечнике.

Регулярное употребление кефира и йогурта способствует:

улучшению пищеварения и усвоения питательных веществ;

синтезу витаминов группы B и K;

снижению уровня "плохого" холестерина;

укреплению барьерных функций организма.

Особенно полезны натуральные несладкие продукты без добавок и ароматизаторов. Они не перегружают печень и не вызывают скачков глюкозы.

Таблица: полезные свойства кисломолочных продуктов