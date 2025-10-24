Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 7:49

Холод, вирусы и закрытые окна: простуды атакуют, но щит уже стоит в холодильнике

Врач Андрей Тяжельников напомнил о пользе кефира и йогурта для укрепления иммунитета осенью

Осень традиционно считается сезоном простуд, и в это время особенно важно поддерживать иммунитет. Врач Андрей Тяжельников напомнил, что именно в прохладные месяцы увеличивается риск заражения вирусами, включая грипп. Чтобы укрепить защитные силы организма, он рекомендует обратить внимание на кисломолочные продукты — кефир и несладкий йогурт. Об этом сообщает Агентство городских новостей "Москва".

Почему осенью растёт риск заболеваний

Переменчивая погода, перепады температуры и снижение солнечной активности ослабляют организм. Люди чаще проводят время в помещениях, что способствует распространению вирусов. Особенно быстро в этот период распространяются грипп и ОРВИ.

"В сезон простудных заболеваний никакой иммунитет не является эффективной защитой против гриппа. Единственная защита — вакцинация", — подчеркнул врач Андрей Тяжельников.

Тем не менее, по словам специалиста, укрепление неспецифического иммунитета помогает легче переносить простуды и быстрее восстанавливаться.

Как помогают кисломолочные продукты

"Для укрепления неспецифического иммунитета можно ввести в ежедневный рацион употребление кефира или несладкого йогурта", — отметил Тяжельников.

Эти продукты содержат пробиотики - живые микроорганизмы, поддерживающие баланс микрофлоры кишечника. А именно от её состояния во многом зависит работа иммунной системы: около 70% клеток иммунитета находятся в кишечнике.

Регулярное употребление кефира и йогурта способствует:

  • улучшению пищеварения и усвоения питательных веществ;

  • синтезу витаминов группы B и K;

  • снижению уровня "плохого" холестерина;

  • укреплению барьерных функций организма.

Особенно полезны натуральные несладкие продукты без добавок и ароматизаторов. Они не перегружают печень и не вызывают скачков глюкозы.

Таблица: полезные свойства кисломолочных продуктов

Продукт Основное действие Полезные вещества
Кефир Укрепляет иммунитет, нормализует микрофлору Пробиотики, кальций, витамины B2 и B12
Йогурт натуральный Поддерживает пищеварение, снижает воспаление Белок, пробиотики, магний
Ряженка Мягко воздействует на желудок Фосфор, кальций, витамин A
Простокваша Подходит для восстановления после болезни Лактобактерии, калий, аминокислоты

Как часто употреблять

Врач советует включать кисломолочные продукты в меню 4-5 раз в неделю. Такой режим способствует накоплению полезных бактерий в кишечнике и укреплению иммунной системы.

"Если есть кисломолочные продукты в таком режиме на протяжении нескольких недель, то можно укрепить защитные силы организма", — добавил Тяжельников.

Важно выбирать продукты со сроком хранения не более 7 дней - именно в таких вариантах сохраняются живые культуры.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Выбирать сладкие йогурты с ароматизаторами.
    Последствие: Избыток сахара подавляет микрофлору и снижает иммунитет.
    Альтернатива: Покупать натуральные продукты без добавленного сахара.

  • Ошибка: Полностью заменять питание кисломолочными продуктами.
    Последствие: Недостаток белка и витаминов из других источников.
    Альтернатива: Сочетать с овощами, фруктами, цельнозерновыми продуктами.

  • Ошибка: Пить кефир только время от времени.
    Последствие: Пробиотики не успевают закрепиться в кишечнике.
    Альтернатива: Употреблять регулярно, хотя бы через день.

А что если человек не переносит лактозу?

При непереносимости лактозы можно выбрать альтернативы: безлактозный кефир или йогурт, а также растительные пробиотические напитки — на основе овса или кокоса. Они также поддерживают микрофлору и способствуют выработке ферментов.

Плюсы и минусы кисломолочных продуктов

Плюсы Минусы
Укрепляют иммунитет и микрофлору Возможна непереносимость лактозы
Содержат кальций и белок Срок хранения ограничен
Способствуют усвоению витаминов Требуют регулярного употребления
Поддерживают здоровье кишечника Некоторые варианты содержат добавленный сахар

FAQ

Можно ли детям пить кефир каждый день?
Да, начиная с года, но в небольших количествах — по 100-150 мл. Лучше выбирать детские кефиры без сахара.

Какой кефир самый полезный?
Свежий, с жирностью 2,5% и сроком хранения до 7 суток. Он содержит живые бактерии.

Помогают ли пробиотики из капсул так же, как из кефира?
Не всегда. Натуральные продукты действуют мягче и усваиваются лучше, чем синтетические добавки.

Мифы и правда

Миф 1. Йогурт с фруктами полезнее натурального.
Правда. В таких продуктах часто много сахара, который снижает пользу пробиотиков.

Миф 2. Зимой кефир бесполезен.
Правда. Он поддерживает микрофлору, а значит — и иммунитет в холодный сезон.

Миф 3. Иммунитет можно "укрепить" таблетками.
Правда. Лекарства не заменят сбалансированного питания и закаливания.

Исторический контекст

Кефир появился на Кавказе и считался "эликсиром долголетия". Его секрет передавался из поколения в поколение, а кефирные грибки тщательно охранялись. В начале XX века продукт стал популярным в России и вошёл в медицинские рекомендации для восстановления после болезней. Сегодня кисломолочные напитки остаются одним из самых простых и доступных способов укрепить иммунитет.

