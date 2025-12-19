Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Женщина бегает трусцой в зимнее время
Женщина бегает трусцой в зимнее время
© Desingned by Freepik by freepik is licensed under public domain
Главная / Красота и здоровье
Ирина Малова Опубликована сегодня в 12:46

Мышцы и сердце сдаются первыми: вот к чему приводит малоподвижный образ жизни

Малоподвижный образ жизни делает организм уязвимым — спортивный врач Лидов

Малоподвижный образ жизни делает организм слабее и менее готовым к болезням и травмам, объяснил эксперт по спортивной медицине и антидопинговой безопасности РФ Петр Лидов. Чем грозит отсутствие физической активности он рассказал NewsInfo.

При недостатке движения организм теряет устойчивость к нагрузкам, а проблемы могут проявиться резко в момент болезни или травмы, подчеркнул специалист.

"Пассивная жизнь приводит к тому, что мышцы, опорно-двигательный аппарат и сердце начинают атрофироваться. Если мы возьмем любого здорового человека, положим его на больничную койку на десять дней, то у него мышцы сдуваются, и ему приходится тяжело вставать, его начинает шатать. А если человек вообще не двигался никогда, то любое гипостатическое состояние приводит к тому, что ему еще тяжелее будет преодолевать себя", — пояснил эксперт.

Специалист подчеркнул, что физически активные люди легче переносят высокую температуру, болезни и другие нагрузки, тогда как при низкой двигательной активности повышается риск сердечной недостаточности, переломов и повреждений суставов.

"Если организм заболевает и высокая температура, то тренированное сердце легче справляется с высокой температурой, а при не тренированном может возникнуть проблема с возникновением сердечной недостаточности значительно более серьезной. Очень много нюансов связано с мышцами, связками, суставами. Если у человека низкая активность, то более высокая склонность к повреждениям, к переломам", — говорит эксперт.

По его словам, главная опасность отсутствия движения заключается в непрогнозируемых последствиях для здоровья при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Подростки стали меньше ходить пешком — врач Суботялов сегодня в 9:02
Раньше бегали на улице, теперь сидят в соцсетях: как изменились привычки детей и чем это им аукается

Эксперт назвал три причины ожирения у школьников: малоподвижность, сладости и хронический стресс. Почему подростки стали чаще "заедать" напряжение?

Читать полностью » Какао защищает сосуды при сидячей работе — ученые Университета Бирмингема сегодня в 8:25
Долгое сидение отнимает годы жизни, но не всё потеряно: вот что нужно съесть для защиты

Исследование показало: какао и другие продукты с флаванолами могут поддерживать сосуды во время долгого сидения. Какие эффекты заметили ученые?

Читать полностью » Жирный сыр снизил риск деменции на 13% — Neurology сегодня в 8:24
Мозг сказал спасибо: жирные сыры показали эффект, которого не ждали десятилетиями

Жирный сыр и сливки неожиданно оказались связаны со снижением риска деменции. Новое исследование меняет взгляд на роль молочных жиров и здоровье мозга.

Читать полностью » Жирный сыр снижает риск деменции на 13% — Сонестедт сегодня в 8:09
Это не лекарство, но шанс: как ежедневная порция сыра может повлиять на здоровье вашего мозга

Шведские ученые связали жирные сыры и сливки со снижением риска деменции. Но сами авторы предупреждают: это лишь статистическая связь, не доказательство.

Читать полностью » Острые перцы допустимы в ежедневном рационе при умеренных порциях — диетолог Ионова сегодня в 4:57
Думала, что острое разрушает слизистую — реальность оказалась не такой страшной

Острая еда всё чаще появляется в рационе, но безопасна ли она для здоровья? Диетолог объясняет, кому стоит быть осторожнее и когда жгучие блюда действительно полезны.

Читать полностью » Стрижки 2026 года смещаются от жёстких форм к естественности — Revistaoeste сегодня в 0:29
Укладка больше не нужна: стрижки 2026 года выглядят эффектно сами по себе

Стрижки 2026 года делают ставку на движение, естественную текстуру и простоту ухода. Какие формы будут в моде и как выбрать вариант под себя.

Читать полностью » Анализ крови выявил дефицит магния у пациентки с тревогой — врачи вчера в 23:10
Месяцами жила с сильной тревожностью — всё изменилось после одного анализа крови

Удивительные данные о влиянии питания на психику: как нехватка магния может вызывать тревожность, и почему важно обращать внимание на рацион.

Читать полностью » Растительная диета снизила уровень холестерина у детей — CRFSN вчера в 19:32
Едят больше зелени — теряют важное: растительная диета у детей скрывает опасные дефициты

Масштабный анализ показал, когда вегетарианские и веганские диеты подходят детям, какие риски они несут и почему без контроля нутриентов не обойтись.

Читать полностью »

Новости
Россия
Путин посоветовал сразу класть трубку при разговоре о деньгах
Наука
Археологи обнаружили гробницу главного врача фараона в Саккаре — Earth
Общество
Путин извинился перед вдовой бойца СВО из Новосибирска за задержку пенсии
Общество
В Татарстане могут усыплять агрессивных собак — Ильшат Гиниятуллин
Общество
Суд в Омске признал сделку с квартирой недействительной — Mash
Экономика
Конфискация активов РФ приравнена к грабежу — Владимир Путин
Авто и мото
Поездки на автостопе не опаснее московской электрички — журналист Серебряный
Недвижимость
Ввод жилья в России в 2025 году снизился до 103–105 млн кв. м — Путин
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet