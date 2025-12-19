Мышцы и сердце сдаются первыми: вот к чему приводит малоподвижный образ жизни

Малоподвижный образ жизни делает организм слабее и менее готовым к болезням и травмам, объяснил эксперт по спортивной медицине и антидопинговой безопасности РФ Петр Лидов. Чем грозит отсутствие физической активности он рассказал NewsInfo.

При недостатке движения организм теряет устойчивость к нагрузкам, а проблемы могут проявиться резко в момент болезни или травмы, подчеркнул специалист.

"Пассивная жизнь приводит к тому, что мышцы, опорно-двигательный аппарат и сердце начинают атрофироваться. Если мы возьмем любого здорового человека, положим его на больничную койку на десять дней, то у него мышцы сдуваются, и ему приходится тяжело вставать, его начинает шатать. А если человек вообще не двигался никогда, то любое гипостатическое состояние приводит к тому, что ему еще тяжелее будет преодолевать себя", — пояснил эксперт.

Специалист подчеркнул, что физически активные люди легче переносят высокую температуру, болезни и другие нагрузки, тогда как при низкой двигательной активности повышается риск сердечной недостаточности, переломов и повреждений суставов.

"Если организм заболевает и высокая температура, то тренированное сердце легче справляется с высокой температурой, а при не тренированном может возникнуть проблема с возникновением сердечной недостаточности значительно более серьезной. Очень много нюансов связано с мышцами, связками, суставами. Если у человека низкая активность, то более высокая склонность к повреждениям, к переломам", — говорит эксперт.

По его словам, главная опасность отсутствия движения заключается в непрогнозируемых последствиях для здоровья при возникновении чрезвычайных ситуаций.