Как адаптировать тренировки летом: советы для выносливости и здоровья

Жара способна превратить обычную пробежку в серьёзное испытание. Фитнес-тренер Ольга Яблокова объяснила, как перестроить тренировочный процесс летом, чтобы избежать перегрева и обезвоживания.

В какое время выходить на пробежку

"Самое лучшее время — раннее утро или поздний вечер, когда уже нет прямых солнечных лучей и температура воздуха не такая высокая", — советует эксперт.

Оптимально тренироваться до 11:00 или после 16:00. В самые жаркие часы (11:00-16:00) бег на улице может привести к тепловому удару.

Как адаптировать нагрузку

Начинайте с коротких и умеренных пробежек, постепенно увеличивая их длительность.

Это поможет телу привыкнуть к жаре и снизит стресс от тренировок.

Всегда контролируйте самочувствие и делайте паузы при первых признаках перегрева.

Гидратация — ключ к безопасности

Пейте воду до, во время и после тренировки.

Для восполнения электролитов можно добавлять в воду специальные смеси.

Это предотвратит обезвоживание и поддержит работоспособность организма.

Где и в чём бегать

"Отдавайте предпочтение пробежкам в тени и прохладе. Например, в парках и лесу", — рекомендует Яблокова.

Избегайте открытых участков без тени.

Надевайте лёгкую светлую одежду из дышащих материалов.

Обязательно используйте кепку или спортивный козырёк.

Итог

Летний бег требует разумного подхода: выбирайте правильное время суток, лёгкую экипировку и не забывайте о воде. Так вы сможете тренироваться безопасно и с удовольствием, даже в жаркие дни.