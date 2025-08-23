Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 21:16

Как адаптировать тренировки летом: советы для выносливости и здоровья

Тренер посоветовала, как адаптировать нагрузку при летнем беге

Жара способна превратить обычную пробежку в серьёзное испытание. Фитнес-тренер Ольга Яблокова объяснила, как перестроить тренировочный процесс летом, чтобы избежать перегрева и обезвоживания.

В какое время выходить на пробежку

"Самое лучшее время — раннее утро или поздний вечер, когда уже нет прямых солнечных лучей и температура воздуха не такая высокая", — советует эксперт.

Оптимально тренироваться до 11:00 или после 16:00. В самые жаркие часы (11:00-16:00) бег на улице может привести к тепловому удару.

Как адаптировать нагрузку

  • Начинайте с коротких и умеренных пробежек, постепенно увеличивая их длительность.
  • Это поможет телу привыкнуть к жаре и снизит стресс от тренировок.
  • Всегда контролируйте самочувствие и делайте паузы при первых признаках перегрева.

Гидратация — ключ к безопасности

  • Пейте воду до, во время и после тренировки.
  • Для восполнения электролитов можно добавлять в воду специальные смеси.
  • Это предотвратит обезвоживание и поддержит работоспособность организма.

Где и в чём бегать

"Отдавайте предпочтение пробежкам в тени и прохладе. Например, в парках и лесу", — рекомендует Яблокова.

  • Избегайте открытых участков без тени.
  • Надевайте лёгкую светлую одежду из дышащих материалов.
  • Обязательно используйте кепку или спортивный козырёк.

Итог
Летний бег требует разумного подхода: выбирайте правильное время суток, лёгкую экипировку и не забывайте о воде. Так вы сможете тренироваться безопасно и с удовольствием, даже в жаркие дни.

