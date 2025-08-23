Как адаптировать тренировки летом: советы для выносливости и здоровья
Жара способна превратить обычную пробежку в серьёзное испытание. Фитнес-тренер Ольга Яблокова объяснила, как перестроить тренировочный процесс летом, чтобы избежать перегрева и обезвоживания.
В какое время выходить на пробежку
"Самое лучшее время — раннее утро или поздний вечер, когда уже нет прямых солнечных лучей и температура воздуха не такая высокая", — советует эксперт.
Оптимально тренироваться до 11:00 или после 16:00. В самые жаркие часы (11:00-16:00) бег на улице может привести к тепловому удару.
Как адаптировать нагрузку
- Начинайте с коротких и умеренных пробежек, постепенно увеличивая их длительность.
- Это поможет телу привыкнуть к жаре и снизит стресс от тренировок.
- Всегда контролируйте самочувствие и делайте паузы при первых признаках перегрева.
Гидратация — ключ к безопасности
- Пейте воду до, во время и после тренировки.
- Для восполнения электролитов можно добавлять в воду специальные смеси.
- Это предотвратит обезвоживание и поддержит работоспособность организма.
Где и в чём бегать
"Отдавайте предпочтение пробежкам в тени и прохладе. Например, в парках и лесу", — рекомендует Яблокова.
- Избегайте открытых участков без тени.
- Надевайте лёгкую светлую одежду из дышащих материалов.
- Обязательно используйте кепку или спортивный козырёк.
Итог
Летний бег требует разумного подхода: выбирайте правильное время суток, лёгкую экипировку и не забывайте о воде. Так вы сможете тренироваться безопасно и с удовольствием, даже в жаркие дни.
