Самые надёжные автомобили, которые проедут свыше 400 000 километров

Названы автомобили, которые с наибольшей вероятностью проедут более 400 000 километров

Аналитики американского автомобильного классифайда iSeeCars провели исследование, в ходе которого собрали данные о ежегодных пробегах автомобилей.

Они выяснили, что средняя вероятность того, что автомобиль проедет более 400 тысяч километров, составляет всего 8,6 %. Однако некоторые модели имеют значительно больший показатель.

Самым надёжным автомобилем эксперты признали пикап Toyota Tundra - с вероятностью в 36,6 % он проедет больше 400 000 километров. В тройку лидеров также вошли внедорожники Sequoia и 4Runner от Toyota с показателями 36,4 % и 26,8 % соответственно. В рейтинге надёжных машин есть и другие модели Toyota: Tacoma, Highlander Hybrid и Avalon.

Кроме того, специалисты высоко оценили автомобили Honda Ridgeline, Pilot, Accord и CR-V, а также Chevrolet Suburban и Tahoe. К беспроблемным моделям также отнесли GMC Yukon и Sierra 1500, Lexus GX и Ford F-150.

Фото: Toyota