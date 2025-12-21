Про СССР помнят, Россию выбирают: в Африке сохраняется неожиданный образовательный вектор

Интерес к российскому образованию в Центрально-Африканской Республике остаётся стабильно высоким и воспринимается как продолжение исторического сотрудничества. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление посла России в ЦАР Александра Бикантова, который рассказал о настроениях в африканской стране.

Россия как образовательный ориентир

По словам дипломата, в ЦАР сохраняется устойчивая позитивная память о взаимодействии с Советским Союзом, особенно среди старшего поколения. Однако интерес к России проявляет и молодёжь, для которой обучение за рубежом остаётся важным социальным и профессиональным лифтом.

Бикантов отметил, что многие центральноафриканцы стремятся получить высшее образование именно в России и рассматривают её как перспективного партнёра в этой сфере.

"Центральноафриканцы в беседах с нами часто ностальгируют [о временах сотрудничества ЦАР и СССР], особенно старшее поколение, но и молодежь тоже. Все знают про Россию, стремятся учиться в России, получить образование. Наша страна рассматривается как потенциальный ключевой партнер [в области высшего образования]", — сказал Александр Бикантов.

Наследие советского периода

Говоря об отношении жителей ЦАР к России в целом, посол подчеркнул, что главным наследием советских времён остаются не инфраструктурные проекты, а сформированный образ страны.

По его словам, Россия воспринимается как государство, способное оказывать помощь без скрытых условий и действовать исходя из принципов справедливости и взаимного уважения.

Совпадение ценностей и позиций

Александр Бикантов добавил, что в Центрально-Африканской Республике Россию ценят и уважают, а её международная позиция близка местным элитам и обществу.

Он отметил практически полное совпадение взглядов Москвы и Банги по ключевым международным вопросам, что дополнительно укрепляет доверие и создаёт основу для расширения сотрудничества, в том числе в гуманитарной и образовательной сферах.