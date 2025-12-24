Прямой рейс из Новосибирска в Сиань: что скрывает древний китайский город, который вы должны увидеть

Теперь россияне смогут без пересадок добраться из Новосибирска в один из самых древних городов Китая — Сиань, благодаря новым рейсам, которые начнут выполняться с 30 марта 2026 года. Это стало возможным благодаря взаимному безвизовому режиму между Россией и Китаем, что значительно упрощает процесс поездок. Информация была предоставлена на сайте ТурПром.

Детали рейса и расписание

Полеты по маршруту Новосибирск — Сиань будут выполняться дважды в неделю. Вылеты из новосибирского аэропорта Толмачево запланированы на понедельники и пятницы в 23:40, с прибытием в Сиань в 04:55 следующего дня.

Обратные рейсы будут выполняться по вторникам и субботам: вылет из Сианя в 05:55, прибытие в Новосибирск в 09:40 по местному времени. Это рейс будет уникальным, так как S7 Airlines станет единственным российским перевозчиком, выполняющим прямые рейсы в Сиань.

Сиань — культурная сокровищница Китая

Сиань — один из самых древних городов Китая и важный культурный центр страны. Это место, которое привлекает туристов со всего мира благодаря своей уникальной истории и множеству исторических памятников.

Главной достопримечательностью города является Терракотовая армия, внесенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Также в Сиане находятся исторические памятники, пагоды и другие объекты, что делает город настоящим "музеем под открытым небом".

Удобные стыковки и перспективы для туристов

Рейсы в Сиань откроют удобные стыковки для пассажиров, путешествующих из различных городов России, таких как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань и другие. Аэропорт Сианя является крупным транспортным узлом в центральном Китае, что позволит туристам исследовать не только сам город, но и другие направления Азии, включая Японию и Южную Корею.

Это открытие подтверждает растущий интерес российских туристов к путешествиям по Китаю и удовлетворяет потребности пассажиров, стремящихся исследовать новые культурные и исторические места.