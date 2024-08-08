Владимир Путин подписал закон, по которому можно будет признавать нежелательными организации с иностранным государственным участием

Глава Российской Федерации Владимир Путин утвердил законодательные поправки, позволяющие объявлять деятельность организаций, основанных иностранными государственными структурами, нежелательной в пределах страны. Текст документа размещён на портале официальной правовой информации.

Ранее в России нежелательной могла быть признана только деятельность иностранных неправительственных организаций. С вступлением нового закона в силу, любая иностранная организация, включая те, что учреждены зарубежными госорганами, может быть признана нежелательной, если ее деятельность угрожает основам конституционного строя, обороноспособности или безопасности РФ, или если она вмешивается в выборные процессы, включая содействие или препятствие выдвижению и избранию кандидатов, а также проведение референдумов.

На такие организации будут распространяться все ограничения, предусмотренные для нежелательных НПО. Однако нововведения не касаются международных межправительственных организаций, в которых участвует Россия, и организаций, являющихся частью органов государственной власти иностранного государства.

Фото: Wikimedia Commons/http://kremlin.ru/press/photo

http://putin.kremlin.ru/photos/all/2012/5/fullscreen/324, Пресс-служба Президента России, ( Creative Commons Attribution 4.0)