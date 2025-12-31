Посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев в своем новогоднем поздравлении подчеркнул, что уходящий год открыл новые перспективы для восстановления российско-американских отношений, которые были почти разрушены в предыдущие годы из-за политики прежней администрации США, об этом пишет ТАСС.

Перспективы для улучшения отношений

Дарчиев отметил, что год, завершающийся в 2025 году, был непростым, но он стал временем, когда вновь появились возможности для восстановления отношений между двумя странами.

По его словам, в последние годы отношения между Россией и США были сильно осложнены, но текущая ситуация предоставляет шанс для их нормализации и улучшения. Посол выразил надежду на то, что в наступающем году оба государства смогут сделать шаги навстречу друг другу для стабилизации и укрепления взаимных связей.

Признательность за сохранение традиций

В своем обращении Дарчиев также выразил признательность тем людям, которые не поддались волне русофобии, а наоборот, продолжили поддерживать традиции русской общины в Америке. Он отметил, что именно такие люди играют важную роль в поддержке и развитии культурных и общественных связей между Россией и США, несмотря на политические трудности.

Важность дополнительного импульса

Кроме того, российский посол заявил, что необходимо создать дополнительные условия для активной деятельности русских американцев, что будет способствовать укреплению связей между двумя народами.

Дарчиев акцентировал внимание на том, что активность русской диаспоры имеет стратегическое значение для укрепления российско-американских отношений в будущем.