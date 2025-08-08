Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:01

Гинеколог, который мешает забеременеть: как распознать врача-вредителя

Эксперт: отказ от обследований и игнорирование боли — повод сменить гинеколога

Выбор гинеколога — вопрос не только комфорта, но и здоровья. Врач Ольга Каплина в своём YouTube-канале рассказала, какие сигналы должны насторожить женщину и стать поводом сменить специалиста.

1. Игнорирование боли пациентки
Если при осмотре вы жалуетесь на болевые ощущения, а врач советует просто "потерпеть", — это явный знак непрофессионализма и недостаточного уважения к пациентке.

2. Необоснованное назначение контрацептивов
Каплина подчёркивает: комбинированные оральные контрацептивы не должны назначаться без веских причин при нерегулярном цикле или длительном отсутствии беременности. Такой подход может маскировать проблему, а не решать её.

3. Личные советы, не относящиеся к медицине
Хороший гинеколог никогда не будет рекомендовать женщине… сменить мужа. Это вмешательство в личную жизнь, которое не имеет отношения к лечению.

4. Отсутствие приватности
Если в кабинет постоянно кто-то заходит без экстренной причины — это признак неуважения к пациентке и нарушения этических норм.

5. Отказ от обследований при планировании беременности
По словам Каплиной, стоит насторожиться, если врач говорит женщине, планирующей беременность, что сдавать анализы не нужно. Это может привести к пропуску важных факторов, влияющих на зачатие и здоровье будущего ребёнка.

