Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
кот смотрит телевизор
кот смотрит телевизор
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Питомцы
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 15:41

7 незаметных признаков, что ваша кошка не просто устала, а страдает

Ветеринары назвали основные признаки боли у кошек: изменения поведения и аппетита

Кошки — мастера маскировки. В отличие от собак, они редко показывают, что им больно, пряча дискомфорт до последнего. Если же питомец явно демонстрирует недомогание, значит, ситуация уже серьёзная.

Особенно это касается пожилых животных. Артрит, болезни почек и другие возрастные заболевания часто сопровождаются болевым синдромом, но кошка не пожалуется. Заметить проблему можно только по косвенным признакам.

Как распознать боль у кошки?

Изменения в поведении

  • Снижение активности — питомец перестаёт играть, меньше двигается, избегает прыжков. Стремление спрятаться — кошка ищет укромные места, избегает контакта.
  • Отказ от ласки — если раньше мурлыкала при поглаживании, теперь может шипеть или уходить.
  • Ухудшение ухода за шерстью — выглядит неопрятно, перестаёт вылизываться.

Физические признаки

  • Необычная поза — сгорбленная спина, напряжённые мышцы.
  • Изменение походки — хромота, скованность движений.
  • Потеря аппетита — ест меньше обычного или отказывается от пищи.
  • Стоны и мяуканье — особенно во время посещения лотка или при попытке взять на руки.

Важно: если у кошки поднялась температура или она тяжело дышит — это повод срочно обратиться к ветеринару.

Что делать, если кошке больно?

Если питомцу больше 10 лет и его поведение изменилось — не ждите, что "пройдёт само". Даже небольшие отклонения могут сигнализировать о серьёзной проблеме.

Главное правило: чем раньше вы покажете кошку специалисту, тем выше шансы помочь ей без осложнений.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Список ядовитых животных России: млекопитающие, змеи, пауки, рыбы вчера в 11:21

На вид безобидные — на деле смертельно опасные: каких животных в России лучше не трогать руками

Узнайте о самых опасных животных России, встреча с которыми может быть смертельной! Как избежать укусов ядовитых змей, скорпионов и других угроз?

Читать полностью » Саблезубая мурена и тигровая рыба обладают клыками до 2,5 см и нападают молниеносно сегодня в 10:46

Хищники с тысячами зубов и рыбы, которые кусают хуже крокодила: рейтинг подводных убийц

Узнайте о самых зубастых хищниках подводного мира! От акул с сотнями зубов до пираний с острыми, как бритва. Кто самый опасный и почему стоит держаться от них подальше?

Читать полностью » Эколог Лисицын назвал правила поведения при встрече с медведем в дикой природе сегодня в 9:38

Ошибка в лесу — и зверь идёт на человека: правда о встречах с медведями

Эксперт рассказал, как избежать опасной встречи с медведем. Главные правила поведения, чтобы сохранить жизнь в дикой природе и не спровоцировать хищника.

Читать полностью » Кинологи рекомендуют использовать короткий поводок при прогулках возле проезжей части сегодня в 8:33

Собака рванула к дороге: вот что спасет вашего питомца в критической ситуации

Как научить собаку командам "Стоять!" и "Рядом!", чтобы обезопасить ее на дороге? Пошаговая инструкция и советы кинологов в нашей статье.

Читать полностью » Маленькие и большие собаки стареют умственно одинаково — исследование 66 пород сегодня в 7:26

Крупные собаки — это любовь на короткий срок: вот почему счастье обрывается внезапно

Узнайте, почему маленькие собаки живут дольше крупных! 3 фактора влияют на продолжительность жизни питомца. Советы ветеринаров помогут продлить собачий век.

Читать полностью » Поднятая лапа у кошки может быть просьбой о внимании или признаком травмы сегодня в 6:16

Поднятая лапка у кошки — милый жест или тревожный сигнал SOS: вот что скрывается за этим

Кошка поднимает лапу? Это жест общения, просьба внимания или сигнал о проблеме? Разбираемся в причинах и даём советы, как реагировать на этот жест.

Читать полностью » Собаки чувствуют насыщение, но эволюция и генетика заставляют их переедать сегодня в 5:08

Для питомца еда — лекарство от скуки: как привычка превращается в проблему

Почему собака всегда голодна? Чувство сытости у собак зависит от генов, гормонов и питания. Узнайте, как правильно кормить питомца и контролировать его.

Читать полностью » Собаки легче переносят одиночество с подушкой, пропитанной запахом владельца сегодня в 4:02

Для вас — рабочий день, для собаки — настоящая драма: секрет спокойствия питомца без хозяина

Собака страдает в одиночестве дома? Метод "ароматной подушки" и другие способы снизить стресс у питомца.

Читать полностью »

Новости
Еда

Картофельное пюре становится нежным при использовании крахмалистых сортов
Туризм

Путешествие по Шёлковому пути: самые впечатляющие города и ландшафты Узбекистана
Туризм

Золотое кольцо, Карелия и Соловки — обзор паломнических туров по России
Наука и технологии

Эфиопия поражает: найдены останки гоминин возрастом 2,8 млн лет
Спорт и фитнес

Тренер Ника Шелби рассказала, какие мышцы задействует упражнение берпи
Садоводство

Агроном: розмарин отпугивает тлю, морковную муху и капустную моль
Садоводство

Британский садовод Джо Кларк размножает клубнику усами для увеличения урожаяс
Дом

Какая разделочная доска подойдёт для мяса, рыбы и хлеба — рекомендации специалиста
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru