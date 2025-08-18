7 незаметных признаков, что ваша кошка не просто устала, а страдает

Кошки — мастера маскировки. В отличие от собак, они редко показывают, что им больно, пряча дискомфорт до последнего. Если же питомец явно демонстрирует недомогание, значит, ситуация уже серьёзная.

Особенно это касается пожилых животных. Артрит, болезни почек и другие возрастные заболевания часто сопровождаются болевым синдромом, но кошка не пожалуется. Заметить проблему можно только по косвенным признакам.

Как распознать боль у кошки?

Изменения в поведении

Снижение активности — питомец перестаёт играть, меньше двигается, избегает прыжков. Стремление спрятаться — кошка ищет укромные места, избегает контакта.

Отказ от ласки — если раньше мурлыкала при поглаживании, теперь может шипеть или уходить.

Ухудшение ухода за шерстью — выглядит неопрятно, перестаёт вылизываться.

Физические признаки

Необычная поза — сгорбленная спина, напряжённые мышцы.

Изменение походки — хромота, скованность движений.

Потеря аппетита — ест меньше обычного или отказывается от пищи.

Стоны и мяуканье — особенно во время посещения лотка или при попытке взять на руки.

Важно: если у кошки поднялась температура или она тяжело дышит — это повод срочно обратиться к ветеринару.

Что делать, если кошке больно?

Если питомцу больше 10 лет и его поведение изменилось — не ждите, что "пройдёт само". Даже небольшие отклонения могут сигнализировать о серьёзной проблеме.

Главное правило: чем раньше вы покажете кошку специалисту, тем выше шансы помочь ей без осложнений.