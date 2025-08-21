Голливудский миф о романтике алкоголя: почему он чуть не убил звезду "Гарри Поттера"

Звезда "Гарри Поттера" и лауреат "Оскара" Гари Олдман признался, что уже 28 лет не употребляет алкоголь. В интервью The Hollywood Reporter актер откровенно рассказал о борьбе с зависимостью и том, как изменилась его жизнь.

От 28 секунд до 28 лет

"Прошло 28 лет. Был момент, когда я думал, что не смогу продержаться и 28 секунд без выпивки", — признался 67-летний актер. Сегодня он считает трезвость главным источником своего хорошего самочувствия.

Почему начал пить

Олдман отметил, что во многом его алкоголизм был связан с окружением и культурными стереотипами.

"Все мои любимые герои — фильмов, театра, спорта, мюзиклов — были пьяницами и наркоманами. Все они были поэтами и художниками, пережившими мучения. Ты равняешься на них, романтизируешь их и хочешь подражать им", — рассказал он.

Алкоголь казался социальной нормой, пока привычка не вышла из-под контроля.

Новая жизнь без алкоголя

По словам актера, отказ от спиртного стал переломным моментом:

личная жизнь наладилась,

исчезло ощущение "жизни в тумане",

появилась ясность и стабильность.