Голливудский миф о романтике алкоголя: почему он чуть не убил звезду "Гарри Поттера"
Звезда "Гарри Поттера" и лауреат "Оскара" Гари Олдман признался, что уже 28 лет не употребляет алкоголь. В интервью The Hollywood Reporter актер откровенно рассказал о борьбе с зависимостью и том, как изменилась его жизнь.
От 28 секунд до 28 лет
"Прошло 28 лет. Был момент, когда я думал, что не смогу продержаться и 28 секунд без выпивки", — признался 67-летний актер. Сегодня он считает трезвость главным источником своего хорошего самочувствия.
Почему начал пить
Олдман отметил, что во многом его алкоголизм был связан с окружением и культурными стереотипами.
"Все мои любимые герои — фильмов, театра, спорта, мюзиклов — были пьяницами и наркоманами. Все они были поэтами и художниками, пережившими мучения. Ты равняешься на них, романтизируешь их и хочешь подражать им", — рассказал он.
Алкоголь казался социальной нормой, пока привычка не вышла из-под контроля.
Новая жизнь без алкоголя
По словам актера, отказ от спиртного стал переломным моментом:
- личная жизнь наладилась,
- исчезло ощущение "жизни в тумане",
- появилась ясность и стабильность.
"Если бы я продолжал в том же духе, я бы сейчас здесь с вами не сидел. Я мог бы быть мертв либо попасть в психиатрическую больницу", — признался Олдман.
