Алкоголь
Алкоголь
© commons.wikimedia.org by Stefan Giesbert (www.cocktailpodcast.de) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Олег Белов Опубликована сегодня в 18:16

Голливудский миф о романтике алкоголя: почему он чуть не убил звезду "Гарри Поттера"

Звезда "Гарри Поттера" Олдман откровенно рассказал об алкоголизме

Звезда "Гарри Поттера" и лауреат "Оскара" Гари Олдман признался, что уже 28 лет не употребляет алкоголь. В интервью The Hollywood Reporter актер откровенно рассказал о борьбе с зависимостью и том, как изменилась его жизнь.

От 28 секунд до 28 лет

"Прошло 28 лет. Был момент, когда я думал, что не смогу продержаться и 28 секунд без выпивки", — признался 67-летний актер. Сегодня он считает трезвость главным источником своего хорошего самочувствия.

Почему начал пить
Олдман отметил, что во многом его алкоголизм был связан с окружением и культурными стереотипами.

"Все мои любимые герои — фильмов, театра, спорта, мюзиклов — были пьяницами и наркоманами. Все они были поэтами и художниками, пережившими мучения. Ты равняешься на них, романтизируешь их и хочешь подражать им", — рассказал он.

Алкоголь казался социальной нормой, пока привычка не вышла из-под контроля.

Новая жизнь без алкоголя
По словам актера, отказ от спиртного стал переломным моментом:

  • личная жизнь наладилась,
  • исчезло ощущение "жизни в тумане",
  • появилась ясность и стабильность.

"Если бы я продолжал в том же духе, я бы сейчас здесь с вами не сидел. Я мог бы быть мертв либо попасть в психиатрическую больницу", — признался Олдман.

