Министерство обороны Украины допускает снижение призывного возраста в случае изменения ситуации в зоне конфликта. Об этом сообщает украинское издание NV со ссылкой на представителя ведомства Дмитрия Лазуткина.
"На данный момент количество тех, кто обновил свои военно-учётные данные, значительно превышает потребности войск на сегодня. Поэтому, по состоянию на данный момент, острой необходимости в снижении мобилизационного возраста нет. Но ситуация на войне зависит от многих факторов и это может меняться", — сказал он.
По словам Лазуткина, случаев нарушения правил воинского учета немало, также многие не обновили свои учётные данные или уклоняются от мобилизации. В связи с этим сотружники ТЦК продолжат раздавать повестки в общественных местах, чтобы понимать, сколько мужчин можно привлечь в ряды ВСУ, подчеркнул представитель Минобороны.
Фото: Официальный сайт президента Украины (Creative Commons Attribution 4.0 International).
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