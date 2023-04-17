Тестовая рассылка повесток от военных комиссариатов через портал Госуслуг начнется уже во время текущего весеннего призыва. Об этом сообщил военный комиссар Москвы полковник Максим Локтев в пресс-центре "МК".

Кроме того, призывники будут оповещаться через смс-сообщения и обзвонов.

Военком подчеркнул, что единственное отличие призыва 2023 года от предыдущего. В отношении остального закон не изменился.

Напомним, 14 апреля президент России Владимир Путин подписал закон об электронных повестках и едином реестре военнообязанных.