Тестовая рассылка повесток от военных комиссариатов через портал Госуслуг начнется уже во время текущего весеннего призыва. Об этом сообщил военный комиссар Москвы полковник Максим Локтев в пресс-центре "МК".
Кроме того, призывники будут оповещаться через смс-сообщения и обзвонов.
Военком подчеркнул, что единственное отличие призыва 2023 года от предыдущего. В отношении остального закон не изменился.
Напомним, 14 апреля президент России Владимир Путин подписал закон об электронных повестках и едином реестре военнообязанных.
СМИ: командующий суданской армией готов к переговорам со спецназом
Беседа двух сторон состоится в любом случае
Россия и Индия находятся на этапе создания перестраховочной компании для нефтяных поставок
Не исключено, что формирование такой структуры возможно до конца текущего года
"Мусор кругом, урны не убирают": петербуржцы указали Пониделко на провал месячника по благоустройству
Смольный продолжает предоставлять позитивные отчеты о проведении месячника по благоустройству Петербурга, заявляя, что весенняя уборка улиц проходит согласно ранее заявленному плану.
28 апреля стартует летний сезон на курорте "Роза Хутор"
По традиции летний сезон на "Роза Хутор" откроет популярный фестиваль бега Rosa Run, который пройдет на курорте с 29 апреля по 2 мая. В его программе как всегда яркие забеги, карнавал и уникальные трейлы в горах.