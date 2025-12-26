Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Курс рубля
Курс рубля
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Экономика
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 3:54

Привычная опора исчезает: почему рублю становится всё сложнее удерживать позиции

Аналитики спрогнозировали ослабление рубля до 94 за доллар в 2026 году — ЕАБР

В ближайший год курс рубля может перейти к фазе ослабления после периода заметного укрепления. Такой сценарий аналитики связывают сразу с несколькими макроэкономическими факторами, которые будут формировать ситуацию на валютном рынке. Об этом сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на прогноз Евразийского банка развития.

Почему рубль теряет поддержку

Как отмечают аналитики, в предыдущие годы важную роль в поддержке рубля играли доходы от экспорта нефти и газа. Они обеспечивали стабильный приток иностранной валюты и позволяли сохранять баланс на внутреннем рынке. Однако в последние месяцы цены на нефть на мировых рынках снижаются, что приводит к сокращению валютных поступлений в страну.

Уменьшение предложения иностранной валюты ослабляет фундаментальную поддержку рубля. В результате формируются предпосылки для постепенного снижения его курса по отношению к доллару, поскольку прежний объем экспортной выручки уже не компенсирует текущие потребности рынка.

Роль процентных ставок и политики ЦБ

Еще одним фактором укрепления рубля в последние годы были высокие процентные ставки, которые длительное время сохранялись в экономике. С декабря 2024 года по октябрь 2025 года рубль укрепился примерно на 20% к доллару, что стало заметным результатом жесткой денежно-кредитной политики.

По мере снижения ключевой ставки Банка России привлекательность рублевых активов уменьшается. Это ослабляет интерес к национальной валюте и усиливает давление на курс. Аналитики ожидают, что к концу 2025 года доллар будет стоить около 81 рубля, а в следующем году средний курс может приблизиться к 94 рублям за доллар.

Прогноз до 2026 года и долгосрочные риски

Согласно прогнозу, к концу 2026 года средний курс может достичь примерно 97 рублей за доллар. Существенную роль в этом сыграет прекращение продаж валюты из Фонда национального благосостояния, которые ранее использовались для покрытия бюджетного дефицита и финансирования крупных проектов.

Сокращение таких операций снизит предложение валюты на рынке. Дополнительное давление окажет и падение доходности рублевых инструментов на фоне более мягкой политики ЦБ. В долгосрочной перспективе номинальное ослабление рубля, по оценкам аналитиков, превысит инфляционную разницу между Россией и другими странами, что приведет к постепенной коррекции укрепления, достигнутого в 2025 году.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Запрет на ввоз российской продукции на Украину сохранён до 31 декабря 2026 года — кабмин вчера в 22:41
Украина определилась с торговлей с Россией — решение оказалось без компромиссов

Кабмин Украины продлил до конца 2026 года запрет на импорт российских товаров, сохранив ограничения на продукты и промышленную продукцию.

Читать полностью » Фишинговые сайты воруют деньги при онлайн-оплате — эксперт Ульянов вчера в 19:09
Один клик — и счёт пустеет: как поддельные сайты крадут средства при оплате

Онлайн-оплата может привести к мгновенной потере денег. Эксперт объясняет, какие ошибки чаще всего совершают пользователи и как защитить свои средства.

Читать полностью » В условиях стресса экономия перестаёт работать — финансовый консультант Никитина вчера в 19:05
Стресс съедает деньги незаметно: почему в нестабильные времена люди перестают экономить

В условиях нестабильности люди тратят деньги неразумно и по привычке. Эксперт объясняет, почему экономия "выключается" и где кроются главные риски.

Читать полностью » Экономический рост требует пересмотра политики ЦБ — финансовый аналитик Беляев вчера в 14:01
Формальная стабильность вместо прорыва: почему экономика перестала ускоряться

Замедление экономики эксперты связывают не с внешними факторами, а с управленческими решениями. Аналитик объясняет, где скрыты ключевые риски.

Читать полностью » Россия увеличила грузооборот по Северному морскому пути до 31 млн тонн в 2025 году вчера в 14:01
Севморпуть на грани революции: почему 2025 год — это не просто рекорд, а переломный момент

За девять месяцев 2025 года грузооборот по Северному морскому пути составил 31 млн тонн, при этом 80% поставок — это энергоресурсы.

Читать полностью » Доступ к микрозаймам с 2026 года сокращается — экономист Колташов вчера в 13:51
Быстро взял — долго платишь: власти решили разорвать порочный круг микрокредитов

Ограничения на микрозаймы могут затронуть миллионы россиян. Экономисты объясняют, почему это считают не угрозой, а шансом для финансового оздоровления.

Читать полностью » Правительство готовит жёсткий ответ на изъятие активов — вице-премьер Новак вчера в 13:05
Если активы изымут — ответ будет жёстким: в кабмине раскрыли позицию

Правительство заранее подготовило сценарий на случай изъятия замороженных активов. Власти дают понять, что ответ не будет формальным и последует без промедления.

Читать полностью » 43% россиян считают привязку ИНН помехой для финансов — Выберу.ру вчера в 12:59
Блокировка счетов и контроль расходов: чего боятся россияне из-за ИНН

Привязка ИНН к операциям меняет привычные правила обращения с деньгами. Опрос показал, чего россияне опасаются больше всего и как готовятся к реформе.

Читать полностью »

Новости
Общество
57% россиян тратят премию сразу после получения — HR Lab
ДФО
ГИБДД Приморья сократила прием по регистрации авто в праздники — УМВД Приморья
Туризм
В аэропорту Владивостока задержали несколько рейсов из Москвы — аэропорт Владивосток
ДФО
Во Владивостоке открыли новогодний городок на центральной площади — PrimaMedia
Дом
Интерьер-образец помогает избежать стилистического хаоса — стилисты
Питомцы
Длинные плавники вуалехвоста легко травмируются о грунт — аквариумисты
Мир
Переходы общин УПЦ в ПЦУ замедлились за четыре года — Александр Щипков
Общество
Школьные психологи могут снизить стресс при подготовке к ЕГЭ — Игорь Мурог
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet