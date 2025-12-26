Привычная опора исчезает: почему рублю становится всё сложнее удерживать позиции

В ближайший год курс рубля может перейти к фазе ослабления после периода заметного укрепления. Такой сценарий аналитики связывают сразу с несколькими макроэкономическими факторами, которые будут формировать ситуацию на валютном рынке. Об этом сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на прогноз Евразийского банка развития.

Почему рубль теряет поддержку

Как отмечают аналитики, в предыдущие годы важную роль в поддержке рубля играли доходы от экспорта нефти и газа. Они обеспечивали стабильный приток иностранной валюты и позволяли сохранять баланс на внутреннем рынке. Однако в последние месяцы цены на нефть на мировых рынках снижаются, что приводит к сокращению валютных поступлений в страну.

Уменьшение предложения иностранной валюты ослабляет фундаментальную поддержку рубля. В результате формируются предпосылки для постепенного снижения его курса по отношению к доллару, поскольку прежний объем экспортной выручки уже не компенсирует текущие потребности рынка.

Роль процентных ставок и политики ЦБ

Еще одним фактором укрепления рубля в последние годы были высокие процентные ставки, которые длительное время сохранялись в экономике. С декабря 2024 года по октябрь 2025 года рубль укрепился примерно на 20% к доллару, что стало заметным результатом жесткой денежно-кредитной политики.

По мере снижения ключевой ставки Банка России привлекательность рублевых активов уменьшается. Это ослабляет интерес к национальной валюте и усиливает давление на курс. Аналитики ожидают, что к концу 2025 года доллар будет стоить около 81 рубля, а в следующем году средний курс может приблизиться к 94 рублям за доллар.

Прогноз до 2026 года и долгосрочные риски

Согласно прогнозу, к концу 2026 года средний курс может достичь примерно 97 рублей за доллар. Существенную роль в этом сыграет прекращение продаж валюты из Фонда национального благосостояния, которые ранее использовались для покрытия бюджетного дефицита и финансирования крупных проектов.

Сокращение таких операций снизит предложение валюты на рынке. Дополнительное давление окажет и падение доходности рублевых инструментов на фоне более мягкой политики ЦБ. В долгосрочной перспективе номинальное ослабление рубля, по оценкам аналитиков, превысит инфляционную разницу между Россией и другими странами, что приведет к постепенной коррекции укрепления, достигнутого в 2025 году.