Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Организм человека
Организм человека
© commons.wikimedia.org by Beat Ruest is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Красота и здоровье
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:01

Не таблетки и не диеты: что действительно продлевает жизнь печени

Диетолог предупредил об опасности самолечения для печени и важности вакцинации от гепатита

Печень — наш внутренний фильтр, который ежедневно трудится без отдыха. Но как часто мы помогаем ей справляться с этой задачей, а не мешаем?

Бразильский диетолог Сандро Ферраз рассказал в беседе с изданием Terra, какие повседневные привычки действительно помогают печени работать лучше и предотвращают развитие опасных заболеваний.

1. Отказ от алкоголя — фундамент здоровья

"Алкоголь — главный враг печени. Он напрямую связан с развитием цирроза", — подчёркивает Ферраз.

Если вы стремитесь сохранить этот орган в рабочем состоянии, нужно отказаться от спиртного полностью или максимально ограничить его употребление.

2. Сбалансированное питание — не диета, а стиль жизни
Рацион должен быть богат овощами, цельнозерновыми продуктами, белками и полезными жирами. Ферраз акцентирует внимание на антиоксидантах — они снижают воспаление и защищают клетки печени.

Продукты, богатые антиоксидантами:

  • ягоды,
  • брокколи,
  • зелёный чай,
  • орехи,
  • оливковое масло.

3. Вода, вода и ещё раз вода

"Гидратация — обязательное условие работы не только печени, но и всех органов", — говорит диетолог.

Пейте достаточно чистой воды в течение дня, особенно в жаркую погоду или при физических нагрузках.

4. Контроль веса = контроль жира в печени
Лишний вес может привести к неалкогольной жировой болезни печени, даже если вы никогда не употребляли алкоголь. Поэтому важно:

  • следить за калорийностью питания,
  • регулярно двигаться,
  • избегать переедания.

5. Регулярные физические нагрузки
Не обязательно проводить часы в зале. Достаточно 30 минут активности в день — быстрая ходьба, плавание, велосипед или утренняя зарядка. Это поддержит метаболизм и поможет печени перерабатывать токсины эффективнее.

6. Медицинская грамотность: меньше самолечения — меньше риска

"Откажитесь от бесконтрольного приёма лекарств. Многие из них оказывают нагрузку на печень", — предупреждает Ферраз.

Обязательно консультируйтесь с врачом перед началом приёма любых препаратов, даже витаминов и БАДов.

7. Профилактика: анализы и вакцинация
Ферраз напоминает: для защиты печени важно вовремя вакцинироваться от гепатита, сдавать анализы, особенно если в семье были случаи заболеваний печени, и контролировать уровень сахара в крови, если у вас диабет.

Вывод
Печень не болит — и именно в этом её коварство. Забота о ней начинается не с симптомов, а с осознанного выбора каждый день. И этот выбор, как показывает практика, не такой уж сложный: ешьте разумно, пейте воду, двигайтесь и проверяйтесь вовремя.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Что делать вместо выдавливания прыщей — советы дерматолога сегодня в 22:26

Один прыщ — три рубца: почему ковырять лицо опаснее, чем кажется

Прыщ на лице — не повод брать ситуацию в свои руки. Дерматолог объяснил, почему привычка их выдавливать опасна и как она приводит к шрамам и инфекции.

Читать полностью » Врач Черемушкин о том, как психоэмоциональное состояние влияет на продолжительность жизни сегодня в 22:23

Как жить дольше? Онколог раскрывает секреты долгожительства, которые скрыты в образе жизни

Как продлить жизнь и стать долгожителем? Узнайте, какие факторы, включая питание и эмоциональное состояние, влияют на продолжительность жизни.

Читать полностью » Врач объяснил, как неправильно подобранная подушка влияет на шейный отдел позвоночника сегодня в 22:19

Каждый день — шаг к грыже: что убивает спину, пока вы этого не замечаете

Смартфоны, сидение без движения и неподходящая подушка: ортопед рассказал, какие повседневные привычки медленно разрушают позвоночник.

Читать полностью » Как защитить кожу от солнца: советы врача по уходу и выбору SPF при высоком UV-индексе сегодня в 22:16

Безопасного загара не существует: что об этом говорят врачи

Загар не всегда безопасен: врач объяснила, кому стоит избегать солнца, почему не все кремы спасают и как защитить кожу даже в жаркий полдень.

Читать полностью » Как биоритмы влияют на качество секса — мнение невролога и психолога сегодня в 22:06

Почему утренний секс полезнее вечернего: мнение невролога и психолога

Утром — для эндорфинов, днём — на гормональном пике: эксперты рассказали, в какое время секс приносит максимум пользы для тела, мозга и настроения.

Читать полностью » Как короткий отпуск повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний — новый взгляд кардиологов сегодня в 21:54

37% выше риск преждевременной смерти: финские кардиологи раскрыли ужасный секрет коротких отпусков

Кардиологи предупреждают: отпуск менее 4 недель может увеличить риск преждевременной смерти на 37%. Узнайте, как правильно организовать время отдыха.

Читать полностью » Отказ от вечерних привычек: как простые изменения могут защитить вас от инсульта сегодня в 20:52

Как вечерние привычки могут спровоцировать инсульт: 4 простых изменения, которые спасут здоровье

Измените свои вечерние привычки и существенно снизьте риск развития инсульта. Узнайте, как простые действия и отказы могут улучшить ваше здоровье!

Читать полностью » Что включают в рацион долгожители Японии: проверенные правила питания сегодня в 19:50

Узнайте, почему 95 тысяч японцев живут 100 лет — и что они едят, чтобы достигнуть этого

Зачем японская диета стоит вашему вниманию? Узнайте, какие продукты включают долгожители Японии, чтобы сохранить здоровье и продлить жизнь.

Читать полностью »

Новости
ЦФО

Москву и область ждут подтопления: уровень рек достиг критических отметок
Авто и мото

Автопроизводители рекомендуют белый цвет кузова для жаркого климата
Туризм

Где недорого отдохнуть в Египте этим летом: популярные отели Хургады и Шарма
Авто и мото

Автопроизводители рекомендуют промывать двигатель при пробеге свыше 60 тыс. км
Красота и здоровье

Резкая смена погоды: как это влияет на здоровье и что об этом говорят эксперты
Питомцы

Собаки распознают телевизионные образы как реальность — исследование Обернского университета
Еда

Эксперт: всплеск панкреатита фиксируется после праздников из-за переедания и спиртного
Еда

Смородина и её варенье: как антоцианы защищают мозг от воспалений и помогают предотвратить деменцию
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru