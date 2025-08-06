Не таблетки и не диеты: что действительно продлевает жизнь печени

Печень — наш внутренний фильтр, который ежедневно трудится без отдыха. Но как часто мы помогаем ей справляться с этой задачей, а не мешаем?

Бразильский диетолог Сандро Ферраз рассказал в беседе с изданием Terra, какие повседневные привычки действительно помогают печени работать лучше и предотвращают развитие опасных заболеваний.

1. Отказ от алкоголя — фундамент здоровья

"Алкоголь — главный враг печени. Он напрямую связан с развитием цирроза", — подчёркивает Ферраз.

Если вы стремитесь сохранить этот орган в рабочем состоянии, нужно отказаться от спиртного полностью или максимально ограничить его употребление.

2. Сбалансированное питание — не диета, а стиль жизни

Рацион должен быть богат овощами, цельнозерновыми продуктами, белками и полезными жирами. Ферраз акцентирует внимание на антиоксидантах — они снижают воспаление и защищают клетки печени.

Продукты, богатые антиоксидантами:

ягоды,

брокколи,

зелёный чай,

орехи,

оливковое масло.

3. Вода, вода и ещё раз вода

"Гидратация — обязательное условие работы не только печени, но и всех органов", — говорит диетолог.

Пейте достаточно чистой воды в течение дня, особенно в жаркую погоду или при физических нагрузках.

4. Контроль веса = контроль жира в печени

Лишний вес может привести к неалкогольной жировой болезни печени, даже если вы никогда не употребляли алкоголь. Поэтому важно:

следить за калорийностью питания,

регулярно двигаться,

избегать переедания.

5. Регулярные физические нагрузки

Не обязательно проводить часы в зале. Достаточно 30 минут активности в день — быстрая ходьба, плавание, велосипед или утренняя зарядка. Это поддержит метаболизм и поможет печени перерабатывать токсины эффективнее.

6. Медицинская грамотность: меньше самолечения — меньше риска

"Откажитесь от бесконтрольного приёма лекарств. Многие из них оказывают нагрузку на печень", — предупреждает Ферраз.

Обязательно консультируйтесь с врачом перед началом приёма любых препаратов, даже витаминов и БАДов.

7. Профилактика: анализы и вакцинация

Ферраз напоминает: для защиты печени важно вовремя вакцинироваться от гепатита, сдавать анализы, особенно если в семье были случаи заболеваний печени, и контролировать уровень сахара в крови, если у вас диабет.

Вывод

Печень не болит — и именно в этом её коварство. Забота о ней начинается не с симптомов, а с осознанного выбора каждый день. И этот выбор, как показывает практика, не такой уж сложный: ешьте разумно, пейте воду, двигайтесь и проверяйтесь вовремя.