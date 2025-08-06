Не таблетки и не диеты: что действительно продлевает жизнь печени
Печень — наш внутренний фильтр, который ежедневно трудится без отдыха. Но как часто мы помогаем ей справляться с этой задачей, а не мешаем?
Бразильский диетолог Сандро Ферраз рассказал в беседе с изданием Terra, какие повседневные привычки действительно помогают печени работать лучше и предотвращают развитие опасных заболеваний.
1. Отказ от алкоголя — фундамент здоровья
"Алкоголь — главный враг печени. Он напрямую связан с развитием цирроза", — подчёркивает Ферраз.
Если вы стремитесь сохранить этот орган в рабочем состоянии, нужно отказаться от спиртного полностью или максимально ограничить его употребление.
2. Сбалансированное питание — не диета, а стиль жизни
Рацион должен быть богат овощами, цельнозерновыми продуктами, белками и полезными жирами. Ферраз акцентирует внимание на антиоксидантах — они снижают воспаление и защищают клетки печени.
Продукты, богатые антиоксидантами:
- ягоды,
- брокколи,
- зелёный чай,
- орехи,
- оливковое масло.
3. Вода, вода и ещё раз вода
"Гидратация — обязательное условие работы не только печени, но и всех органов", — говорит диетолог.
Пейте достаточно чистой воды в течение дня, особенно в жаркую погоду или при физических нагрузках.
4. Контроль веса = контроль жира в печени
Лишний вес может привести к неалкогольной жировой болезни печени, даже если вы никогда не употребляли алкоголь. Поэтому важно:
- следить за калорийностью питания,
- регулярно двигаться,
- избегать переедания.
5. Регулярные физические нагрузки
Не обязательно проводить часы в зале. Достаточно 30 минут активности в день — быстрая ходьба, плавание, велосипед или утренняя зарядка. Это поддержит метаболизм и поможет печени перерабатывать токсины эффективнее.
6. Медицинская грамотность: меньше самолечения — меньше риска
"Откажитесь от бесконтрольного приёма лекарств. Многие из них оказывают нагрузку на печень", — предупреждает Ферраз.
Обязательно консультируйтесь с врачом перед началом приёма любых препаратов, даже витаминов и БАДов.
7. Профилактика: анализы и вакцинация
Ферраз напоминает: для защиты печени важно вовремя вакцинироваться от гепатита, сдавать анализы, особенно если в семье были случаи заболеваний печени, и контролировать уровень сахара в крови, если у вас диабет.
Вывод
Печень не болит — и именно в этом её коварство. Забота о ней начинается не с симптомов, а с осознанного выбора каждый день. И этот выбор, как показывает практика, не такой уж сложный: ешьте разумно, пейте воду, двигайтесь и проверяйтесь вовремя.
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