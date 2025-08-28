Худеть можно и без кроссовок: калории уходят вместе с мылом и губкой

Оказывается, даже привычные бытовые дела могут работать на фигуру. Спортивный консультант Галина Прокопьева рассказала, что уход за собой и домашние обязанности способны стать дополнительным способом сжечь калории без спортзала.

Утренние ритуалы красоты = мини-тренировка

"Сорокаминутный сет утреннего ухода за собой позволит сжечь до 200 ккал на 60 кг веса. Это то же самое, как если в течение этого времени заниматься на тренажёрах в среднем темпе с лёгкой нагрузкой", — поясняет эксперт.

В процессе умывания, принятия душа, укладки волос феном работают:

руки,

грудной отдел,

мышцы шеи и спины.

Все движения выполняются согласованно и задействуют разные группы мышц.

Бонус от домашних дел

Сжечь калории можно и за пределами ванной комнаты.

Мытьё посуды — это около 180 ккал за занятие.

Другие лёгкие бытовые нагрузки также дают дополнительный расход энергии.



Итог

Даже без спортзала можно быть активнее. Утренние гигиенические процедуры и простая домашняя работа помогают тратить калории и держать тело в тонусе. Главное — помнить, что такие нагрузки не заменяют полноценную тренировку, но становятся её хорошим дополнением.