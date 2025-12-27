Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Эмоциональное оцепенение
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 13:50

Привычка не выходить: как изоляция меняет настроение и восприятие реальности

Длительное пребывание дома повышает риск тревожности и депрессии — Эдуард Мавлютов

Замкнутый образ жизни и привычка подолгу оставаться дома могут стать фактором риска для физического и психического здоровья. К таким выводам пришел психолог, комментируя последствия социальной изоляции и недостатка активности. Об этом сообщает MEDIKFORUM.RU.

Чем опасно постоянное пребывание дома

По словам психолога Эдуарда Мавлютова, регулярное нахождение в закрытом пространстве и отказ от прогулок могут приводить к кислородному голоданию мозга. Это состояние способно вызывать целый спектр нарушений, связанных с работой нервной системы и общим самочувствием. Среди наиболее распространенных симптомов специалист называет приступы сильной усталости, вялость и снижение работоспособности.

Также могут появляться раздражительность, плаксивость, резкие перепады настроения и ухудшение умственной деятельности. В ряде случаев наблюдаются проблемы со сном, включая бессонницу. Все это, по мнению эксперта, связано с дефицитом движения, свежего воздуха и ограниченной стимуляцией мозга.

Психологические риски замкнутого пространства

Мавлютов отметил, что слабая коммуникация с внешним миром и людьми неизбежно накладывает отпечаток на личность. Длительное пребывание в изоляции усиливает внутренние переживания и может провоцировать развитие психологических проблем.

"В замкнутом пространстве велика вероятность проявления психологических проблем: состояния тревожности, паники, депрессии, перевозбуждения, крайней эмоциональности. Человек может потерять связь с реальностью, могут возникать ощущения потери во времени", — предупредил специалист.

По его словам, такие состояния особенно характерны для людей, изначально склонных к замкнутости и избеганию социальных контактов.

Дефицит витамина D и его последствия

Еще одним важным фактором риска эксперт назвал дефицит витамина D. Для его синтеза необходимы регулярные прогулки на свежем воздухе, а при постоянном нахождении дома организм не дополучает этот важный элемент. Длительный дефицит витамина D может негативно сказаться на иммунной и эндокринной системах.

Психолог подчеркнул, что этот витамин играет важную роль в защите организма от инфекций и поддержании общего здоровья. Его нехватка способна усугублять как физическое, так и психоэмоциональное состояние человека.

Почему прогулки важны в любую погоду

Мавлютов отметил, что выходить на улицу полезно даже в пасмурную и неприветливую погоду. Организм все равно начинает синтезировать витамин D, а сама ходьба в сочетании с поступлением кислорода положительно влияет на работу мозга.

По словам специалиста, регулярные прогулки помогают снизить уровень тревожности, справляться со стрессом и поддерживать психическое равновесие.

