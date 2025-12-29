Привычка, о которой не говорят вслух: лишние минуты могут дорого обойтись

Поход в туалет — процесс, которому редко придают значение, пока он не начинает вызывать дискомфорт. Между тем именно его продолжительность может многое сказать о состоянии пищеварительной системы. Об этом рассказала гастроэнтеролог Амита Миглани, на мнение которой ссылается издание Time of India.

Сколько времени считается нормой

По словам врача, физиологически здоровое опорожнение кишечника должно занимать от двух до десяти минут. Этот диапазон считается оптимальным и не создает избыточной нагрузки на организм.

Если процесс занимает около одной минуты, это может указывать на то, что пища плохо усваивается и слишком быстро проходит через кишечник. Обратная ситуация — когда человек проводит в туалете 15-20 минут — чаще всего связана с запорами и нарушениями работы желудочно-кишечного тракта.

"Опорожнение кишечника должно занимать от двух до десяти минут", — поясняет гастроэнтеролог Амита Миглани.

Чем опасно долго сидеть в туалете

Специалист подчеркнула, что регулярное длительное пребывание в туалете не так безобидно, как кажется. Со временем это может привести к развитию геморроя, а также негативно сказаться на осанке из-за неправильного положения тела и избыточного давления на органы малого таза.

Проблемы с дефекацией, если их игнорировать, способны перейти в хроническую форму. В таком случае восстановление нормальной работы кишечника потребует больше времени и медицинского вмешательства.

Как наладить пищеварение

Для профилактики нарушений Миглани рекомендует начать с базовых и доступных мер. В первую очередь важно увеличить потребление воды, так как обезвоживание напрямую влияет на плотность стула. Также врач советует включить в рацион больше продуктов, богатых клетчаткой, и не забывать о регулярной физической активности.

Если же изменения образа жизни не дают результата или в стуле появляется кровь, откладывать визит к врачу нельзя. Такие симптомы могут указывать на более серьёзные проблемы, требующие профессиональной диагностики и лечения.