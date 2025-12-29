Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Унитаз
Унитаз
© freepik.com by pvproductions is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 10:40

Привычка, о которой не говорят вслух: лишние минуты могут дорого обойтись

Дефекация дольше 15 минут указывает на запоры — гастроэнтеролог Амита Миглани

Поход в туалет — процесс, которому редко придают значение, пока он не начинает вызывать дискомфорт. Между тем именно его продолжительность может многое сказать о состоянии пищеварительной системы. Об этом рассказала гастроэнтеролог Амита Миглани, на мнение которой ссылается издание Time of India.

Сколько времени считается нормой

По словам врача, физиологически здоровое опорожнение кишечника должно занимать от двух до десяти минут. Этот диапазон считается оптимальным и не создает избыточной нагрузки на организм.

Если процесс занимает около одной минуты, это может указывать на то, что пища плохо усваивается и слишком быстро проходит через кишечник. Обратная ситуация — когда человек проводит в туалете 15-20 минут — чаще всего связана с запорами и нарушениями работы желудочно-кишечного тракта.

"Опорожнение кишечника должно занимать от двух до десяти минут", — поясняет гастроэнтеролог Амита Миглани.

Чем опасно долго сидеть в туалете

Специалист подчеркнула, что регулярное длительное пребывание в туалете не так безобидно, как кажется. Со временем это может привести к развитию геморроя, а также негативно сказаться на осанке из-за неправильного положения тела и избыточного давления на органы малого таза.

Проблемы с дефекацией, если их игнорировать, способны перейти в хроническую форму. В таком случае восстановление нормальной работы кишечника потребует больше времени и медицинского вмешательства.

Как наладить пищеварение

Для профилактики нарушений Миглани рекомендует начать с базовых и доступных мер. В первую очередь важно увеличить потребление воды, так как обезвоживание напрямую влияет на плотность стула. Также врач советует включить в рацион больше продуктов, богатых клетчаткой, и не забывать о регулярной физической активности.

Если же изменения образа жизни не дают результата или в стуле появляется кровь, откладывать визит к врачу нельзя. Такие симптомы могут указывать на более серьёзные проблемы, требующие профессиональной диагностики и лечения.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Потеря влаги делает волосы пористыми и усиливает электризацию — Ли Шэньхан сегодня в 11:27
Зимний воздух ломает волосы: простой ритуал возвращает гладкость и блеск зимой

Узнайте, почему волосы зимой выглядят хуже. Эксперт делится секретами, как избежать ломкости и электризации с помощью правильного ухода и средств.

Читать полностью » Ребенку в Прокопьевске сшили сухожилия трех пальцев после бытовой травмы — А42.ru сегодня в 6:29
Одно неловкое движение — и рука под угрозой: чем закончилась бытовая травма у ребёнка

В Прокопьевске мальчик серьезно порезал руку ножом, но врачи смогли восстановить сухожилия трех пальцев после экстренной операции.

Читать полностью » Икра с белым хлебом и маслом перегружает печень и поджелудочную — Ольга Тарасова сегодня в 6:29
Праздничный бутерброд бьёт по здоровью: привычный способ есть икру оказался неудачным

Врач объяснила, почему привычный бутерброд с икрой может навредить здоровью и с чем этот продукт лучше сочетать без риска для организма.

Читать полностью » Клиенты всё чаще выбирают маникюр без покрытия — нейл-мастера сегодня в 2:47
Раньше делала ради цвета — теперь ради эффекта: что произойдёт с маникюром в 2026 году

Маникюр 2026 года объединяет натуральность, инновационные покрытия и выразительные дизайны — разбираем ключевые формы, цвета и идеи, на которые стоит ориентироваться.

Читать полностью » Чередование сторон при сушке челки убирает естественный пробор — Хрисса Дарсакли вчера в 21:43
Чёлка “шторками” выглядела как хаос — пока не начала сушить её по этой схеме: всё изменилось

Узнайте, как укладка чёлки феном может сэкономить вам время и сделать ваш образ стильным. 5 простых шагов для идеальной чёлки без усилий.

Читать полностью » Птичий грипп H5N1 вышел из-под контроля в дикой природе — вирусолог Хатчинсон вчера в 19:12
Шесть континентов и новые жертвы: птичий грипп перестал быть локальной проблемой

Птичий грипп вышел на новый уровень угрозы. Почему учёные говорят о потере контроля над вирусом и чем опасны новые штаммы?

Читать полностью » Колбасы и сосиски увеличивают риск ишемической болезни — кардиолог Тарасова вчера в 19:07
Сердце сдаёт молча: продукты, которые годами разрушают сосуды без симптомов

Кардиолог назвала продукты, которые незаметно разрушают сердце. Почему даже привычная еда может повышать риск инфаркта и инсульта?

Читать полностью » Волосы у большинства людей вырастают в среднем на 1,3 см в месяц – трихологи вчера в 17:25
Стресс, сон и еда работают против длины: привычки, которые незаметно крадут сантиметры

Почему волосы растут медленнее, чем хочется, и какие факторы действительно на это влияют? Разбираемся, как работает рост волос и что помогает поддержать его.

Читать полностью »

Новости
Зеленский предложил закрепить гарантии безопасности Украине на 30–50 лет — ТАСС
Авто и мото
Утечка трансмиссионной жидкости из АКПП приводит к перегреву и износу — автомеханики
Туризм
Сады и парки Швейцарии сочетают ландшафтный дизайн и природные виды — гиды
Культура и шоу-бизнес
Долина отказалась освободить квартиру 30 декабря — адвокат Свириденко
Россия
Путин подписал закон о создании экспертного совета по выбросам — РИА Новости
Происшествия
Гашиш массой 54,74 грамма нашли в желудке жителя Тувы — ТАСС
Путин приравнял прокуроров и следователей в зоне СВО к ветеранам боевых действий
Общество
Путин подписал закон о добровольном самозапрете на азартные игры — ТАСС
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet