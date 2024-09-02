Летние лагеря "Газпром нефти": индивидуальные подходы в обучении будущих инженеров

В летний период 2024 года свыше 800 талантливых учащихся и студентов из 32 российских регионов получили возможность принять участие в образовательных лагерях, организованных "Газпром нефтью". Там они прошли специализированные программы, направленные на развитие как личных, так и профессиональных инженерных навыков, как сообщила сама корпорация.

В компании поделились, что школьные выпускники и студенты обучались основам управления командами и реализации бизнес-проектов. Они также посетили технологические центры нефтяной компании. В результате обучения 125 участников лагерей были награждены стипендиями и получили приглашения на стажировки в структурах "Газпром нефти".

Среди участников образовательных программ нашлись студенты 20 ведущих вузов и ученики 63 школ, многие из которых являются лауреатами всероссийских олимпиад и научных конкурсов.

Были разработаны специализированные программы для различных возрастных групп. Например, младшеклассники занимались решением сложных олимпиадных задач по предметам естественнонаучного цикла и информатики во время своих летних сборов.

Ректор корпоративного университета "Газпром нефти" Илья Дементьев заявил, что компания стремится поддержать молодых людей на пути от школьной скамьи до ведущих университетов страны, помогая им построить успешную профессиональную траекторию. Участники образовательных программ вливаются в молодежное сообщество компании и продолжают работать над ее проектами, что упрощает карьерное продвижение и способствует формированию команды, готовой к работе в компании уже во время учебы или сразу после ее завершения.

"Газпром нефть" активно вкладывает средства в образовательные инициативы, включая поддержку школьных образовательных центров, создание учебных кампусов в университетах и разработку программ для колледжей. Ежегодно тысячи одаренных молодых людей принимают участие в летних образовательных программах, конкурсах инновационных проектов и хакатонах, а также получают гранты и стипендии для поддержки своих научных и академических исследований.

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