Вакцинация в плечо
Вакцинация в плечо
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 14:55

Прививка дешевле больничного: почему работодателям пора платить за здоровье сотрудников

Эпидемиолог Геннадий Онищенко призвал работодателей организовать вакцинацию от гриппа

С наступлением холодов в России традиционно растёт число заболеваний гриппом и ОРВИ. Врачи предупреждают: при отсутствии профилактики нагрузка на систему здравоохранения и работодателей будет огромной. Одним из сторонников жёстких мер профилактики выступил заместитель президента Российской академии образования, эпидемиолог Геннадий Онищенко.

"Середина сентября — это так называемый сентябрьский подъем заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями. Призываю, чтобы люди пошли на прививку", — отметил Онищенко.

Основные меры

Эпидемиолог предложил обязать работодателей организовывать вакцинацию сотрудников прямо в офисах. По его словам, компании, не входящие в списки обязательных контингентов, должны самостоятельно договариваться с поликлиниками.

"Пусть начальник пригласит к вам специалистов из поликлиники, чтобы к вам приехали и привили", — подчеркнул Онищенко.

Кроме того, он призвал переводить на удалённую работу всех сотрудников, которые жалуются на недомогание, чтобы снизить риск заражения коллег.

Почему это важно

Отсутствие строгих мер может привести к массовым больничным и росту осложнений. Работодатели, по мнению специалиста, должны понимать: инвестиции в профилактику дешевле, чем затраты на лечение и компенсацию больничных.

Сравнение мер профилактики

Мера Эффективность Доступность Ограничения
Вакцинация в офисах Высокая Средняя Требует организации
Масочный режим Средняя Высокая Низкая дисциплина
Удалённая работа Высокая Средняя Не подходит всем профессиям
Мытьё рук и гигиена Средняя Высокая Зависит от привычек
Ограничение контактов детей Высокая Низкая Сложно соблюдать длительно

Советы шаг за шагом

  1. Руководителям заранее договориться с местными поликлиниками о вакцинации сотрудников.
  2. Организовать в офисах уголки здоровья: санитайзеры, влажные салфетки, маски.
  3. Создать гибридный график работы — часть сотрудников может трудиться из дома.
  4. Родителям внимательно следить за здоровьем детей и не отправлять их в школу при первых признаках болезни.
  5. Сотрудникам при недомогании не скрывать симптомы, а брать отгулы или переходить на удалёнку.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: игнорировать вакцинацию.
    Последствие: вспышка заболеваемости в коллективе.
    Альтернатива: прививочная кампания в офисе.

  • Ошибка: приходить на работу с симптомами.
    Последствие: заражение коллег.
    Альтернатива: удалённая работа.

  • Ошибка: водить больного ребёнка в сад или школу.
    Последствие: массовые заражения.
    Альтернатива: оставить ребёнка дома до выздоровления.

А что если…

А что если компании начнут вкладываться в профилактику так же активно, как в корпоративные бонусы? Это не только сократит больничные расходы, но и повысит лояльность сотрудников. Ведь забота о здоровье коллектива воспринимается как реальная социальная ответственность бизнеса.

Плюсы и минусы вакцинации на рабочем месте

Плюсы Минусы
Удобно и быстро для сотрудников Требует приглашения медперсонала
Массовое охватное действие Возможны индивидуальные противопоказания
Снижение риска эпидемии в офисе Дополнительные расходы компании
Сокращение числа больничных Не все работники доверяют вакцинам

FAQ

Кому нужна вакцинация от гриппа?
Всем взрослым, особенно людям из групп риска — пожилым, хроническим больным, офисным сотрудникам.

Можно ли заболеть гриппом после прививки?
Прививка снижает риск тяжёлого течения и осложнений, но не гарантирует стопроцентную защиту.

Что делать, если ребёнок заболел в сезон ОРВИ?
Лучше оставить его дома, чтобы не заразить одноклассников и семью.

Мифы и правда

  • Миф: вакцина от гриппа вызывает болезнь.
    Правда: в современных вакцинах нет живого вируса.

  • Миф: здоровым людям прививка не нужна.
    Правда: грипп опасен осложнениями даже у молодых.

  • Миф: удалённая работа не влияет на распространение вируса.
    Правда: ограничение контактов снижает вероятность заражений.

Исторический контекст

Вакцинация от гриппа в СССР стала массовой в 1960–1970-е годы. Тогда профилактические кампании проводили прямо на предприятиях и в учебных заведениях. Подобный подход позволял охватывать миллионы людей, что существенно снижало риск эпидемий. Сегодня возвращение к этой практике может стать ключом к сохранению здоровья населения и снижению нагрузки на медицину.

Три интересных факта

  1. Вакцинация против гриппа снижает риск сердечно-сосудистых осложнений, включая инфаркт.
  2. Вирус гриппа мутирует ежегодно, поэтому вакцину обновляют каждый сезон.
  3. Вакцины против гриппа входят в список самых массово применяемых медицинских препаратов в мире.

