Где можно бурить без лицензии: простая схема для дачников

Многие дачники мечтают о собственном источнике воды на участке. Но не все знают: бурение скважины или строительство колодца без соблюдения норм может обойтись в круглую сумму. Об этом напомнили эксперты Роскачества.

Когда разрешено бурить без лицензии

Ведомство уточняет: добыча воды на участке допустима, если не используются взрывные методы, а водоносный горизонт расположен выше слоёв, откуда берут воду для централизованного водоснабжения.

"Если эти нормы соблюдены, бурить можно свободно — ни лицензия, ни разрешение на воду не требуются", — пояснили специалисты.

Только для себя, не для бизнеса

Важно помнить, что без лицензии воду разрешено брать исключительно для личного пользования. При этом суточный объём не должен превышать 100 кубометров. Использование ресурса в коммерческих целях без разрешения грозит штрафом от 3000 до 5000 рублей.

Санитарные правила: что нужно учитывать

При выборе места для скважины действуют строгие требования:

расстояние до туалетов, выгребных ям, канализаций и складов удобрений должно быть не меньше 50 метров;

лучше избегать низин, болотистых участков и мест, которые подтапливаются весной;

готовую скважину необходимо герметизировать и оборудовать сливом.

За нарушение санитарных норм штрафы куда серьёзнее: от 100 тысяч до 500 тысяч рублей для юридических лиц или от 1 до 1,5 тысячи рублей для частных владельцев — в зависимости от тяжести нарушения.

Итог

Собственный источник воды на участке — это удобно, но только при условии, что хозяин соблюдает санитарные и правовые требования. Иначе экономия быстро превратится в лишние расходы.