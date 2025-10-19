Пахомов рассказал о новых требованиях к индивидуальному строительству

В скором времени строительство частных домов в России может стать более упорядоченным. Об этом сообщил председатель Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов в своём telegram-канале. По его словам, правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала инициативу, направленную на установление чётких правил для индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

"Зачастую собственники земельного участка не соблюдают установленных требований к застройке, что приводит к конфликтам, ухудшает внешний облик улиц, зачастую резко выбиваясь из общего архитектурного вида, а иногда появляются и просто убогие 'квадратные коробки', которые впоследствии становятся магазинами", — заявил председатель Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.

Что изменится для владельцев участков

Поправки к действующему законодательству направлены на то, чтобы навести порядок в частной застройке, не лишая граждан возможности строить дома, но создавая понятные правила. В соответствии с предложением, собственники участков под ИЖС будут автоматически и бесплатно получать градостроительный план земельного участка.

Строительство дома должно будет проходить в строгом соответствии с параметрами, указанными в этом плане. Если готовый объект не будет соответствовать установленным нормам — например, по высоте, отступам от границ или другим архитектурным характеристикам — кадастровый инженер откажет в проведении работ, а органы регистрации не примут дом на кадастровый учёт.

Иными словами, узаконить самострой через "дачную амнистию" больше не получится.

"При несоответствии параметров построенного дома требованиям кадастровый инженер откажет в проведении кадастровых работ, а органы регистрации откажут в кадастровом учете", — подчеркнул Пахомов.

Почему решили пересмотреть "дачную амнистию"

С момента её появления "дачная амнистия" позволила миллионам россиян узаконить недвижимость, однако, как отметил депутат, вместе с пользой она принесла и серьёзные проблемы. Массовое упрощение правил привело к хаотичной застройке, испорченному внешнему виду улиц и нарушению исторического облика малых городов.

"Особенно пострадали и продолжают страдать от такой неконтролируемой застройки наши исторические города", — отметил депутат.

Часто дома возводятся без учета градостроительных норм — слишком близко к соседям или с нарушением архитектурного стиля района. В результате появляются визуально негармоничные, а иногда и небезопасные постройки.

Новый порядок: как это будет работать

Получение градостроительного плана - автоматически и бесплатно. Строительство дома - строго в соответствии с установленными требованиями. Проверка соответствия - при попытке зарегистрировать дом кадастровый инженер проверит параметры. Отказ при нарушении - если выявлены несоответствия, регистрация не производится.

Этот подход, по мнению Пахомова, позволит не только улучшить архитектурный облик городов, но и уменьшить количество конфликтов между соседями.

"Предлагаемый порядок должен минимизировать количество конфликтных ситуаций — например, когда строения на одном участке полностью перекрывают солнечный свет для соседей", — пояснил парламентарий.

Где начнут эксперимент

Планируется, что новый порядок строительства будет введён в качестве эксперимента с начала 2026 года в Московской области. Этот регион выбран не случайно: здесь самая высокая плотность частной застройки и ежегодно фиксируется более тысячи жалоб от граждан на нарушения.

Наиболее частые случаи — строительство слишком высоких домов вплотную к соседним участкам, что мешает естественному освещению и вызывает споры между владельцами.

При этом, как отметил депутат, аналогичные проблемы существуют и в других субъектах страны, где местные власти также ожидают решения на федеральном уровне.

Возможное развитие инициативы

"На мой взгляд, можно было бы дать регионам право определить перечень улиц в границах населённых пунктов, где власть могла бы регулировать архитектурный облик, колористические и пространственные характеристики. Это позволило бы нам сохранить то ценное, что ещё осталось сегодня на исторических улицах", — отметил Пахомов.

По его словам, подобные меры помогут сохранить архитектурное наследие, повысить качество среды в малых и исторических городах, а также вернуть доверие жителей к градостроительной политике.

Плюсы и минусы новой системы