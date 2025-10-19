Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 20:13

Пахомов рассказал о новых требованиях к индивидуальному строительству

В России появится градостроительный план для каждого участка под ИЖС

В скором времени строительство частных домов в России может стать более упорядоченным. Об этом сообщил председатель Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов в своём telegram-канале. По его словам, правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала инициативу, направленную на установление чётких правил для индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

"Зачастую собственники земельного участка не соблюдают установленных требований к застройке, что приводит к конфликтам, ухудшает внешний облик улиц, зачастую резко выбиваясь из общего архитектурного вида, а иногда появляются и просто убогие 'квадратные коробки', которые впоследствии становятся магазинами", — заявил председатель Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.

Что изменится для владельцев участков

Поправки к действующему законодательству направлены на то, чтобы навести порядок в частной застройке, не лишая граждан возможности строить дома, но создавая понятные правила. В соответствии с предложением, собственники участков под ИЖС будут автоматически и бесплатно получать градостроительный план земельного участка.

Строительство дома должно будет проходить в строгом соответствии с параметрами, указанными в этом плане. Если готовый объект не будет соответствовать установленным нормам — например, по высоте, отступам от границ или другим архитектурным характеристикам — кадастровый инженер откажет в проведении работ, а органы регистрации не примут дом на кадастровый учёт.

Иными словами, узаконить самострой через "дачную амнистию" больше не получится.

"При несоответствии параметров построенного дома требованиям кадастровый инженер откажет в проведении кадастровых работ, а органы регистрации откажут в кадастровом учете", — подчеркнул Пахомов.

Почему решили пересмотреть "дачную амнистию"

С момента её появления "дачная амнистия" позволила миллионам россиян узаконить недвижимость, однако, как отметил депутат, вместе с пользой она принесла и серьёзные проблемы. Массовое упрощение правил привело к хаотичной застройке, испорченному внешнему виду улиц и нарушению исторического облика малых городов.

"Особенно пострадали и продолжают страдать от такой неконтролируемой застройки наши исторические города", — отметил депутат.

Часто дома возводятся без учета градостроительных норм — слишком близко к соседям или с нарушением архитектурного стиля района. В результате появляются визуально негармоничные, а иногда и небезопасные постройки.

Новый порядок: как это будет работать

  1. Получение градостроительного плана - автоматически и бесплатно.

  2. Строительство дома - строго в соответствии с установленными требованиями.

  3. Проверка соответствия - при попытке зарегистрировать дом кадастровый инженер проверит параметры.

  4. Отказ при нарушении - если выявлены несоответствия, регистрация не производится.

Этот подход, по мнению Пахомова, позволит не только улучшить архитектурный облик городов, но и уменьшить количество конфликтов между соседями.

"Предлагаемый порядок должен минимизировать количество конфликтных ситуаций — например, когда строения на одном участке полностью перекрывают солнечный свет для соседей", — пояснил парламентарий.

Где начнут эксперимент

Планируется, что новый порядок строительства будет введён в качестве эксперимента с начала 2026 года в Московской области. Этот регион выбран не случайно: здесь самая высокая плотность частной застройки и ежегодно фиксируется более тысячи жалоб от граждан на нарушения.

Наиболее частые случаи — строительство слишком высоких домов вплотную к соседним участкам, что мешает естественному освещению и вызывает споры между владельцами.

При этом, как отметил депутат, аналогичные проблемы существуют и в других субъектах страны, где местные власти также ожидают решения на федеральном уровне.

Возможное развитие инициативы

"На мой взгляд, можно было бы дать регионам право определить перечень улиц в границах населённых пунктов, где власть могла бы регулировать архитектурный облик, колористические и пространственные характеристики. Это позволило бы нам сохранить то ценное, что ещё осталось сегодня на исторических улицах", — отметил Пахомов.

По его словам, подобные меры помогут сохранить архитектурное наследие, повысить качество среды в малых и исторических городах, а также вернуть доверие жителей к градостроительной политике.

Плюсы и минусы новой системы

Плюсы Минусы
Упорядочит индивидуальное строительство Возможное увеличение сроков регистрации
Улучшит внешний облик населённых пунктов Потребуется адаптация граждан к новым правилам
Снизит количество конфликтов между соседями Не исключены ошибки при составлении градплана
Сохранит архитектурное наследие Может потребовать дополнительных затрат на проект

FAQ

Когда вступят в силу изменения?
Если закон будет принят, эксперимент стартует с 2026 года в Московской области.

Что будет с уже построенными домами?
Поправки не будут иметь обратной силы — ранее зарегистрированные постройки сохранят свой статус.

Придётся ли получать разрешение на строительство?
Нет, но соблюдение градостроительного плана станет обязательным.

Можно ли будет изменить архитектурный проект?
Да, но только после внесения корректировок в градплан через местные органы власти.

Мифы и правда

Миф: Новый порядок запретит строить дома на собственных участках.
Правда: Строительство по-прежнему останется доступным, просто появится больше прозрачности и ответственности.

Миф: Все старые дома будут признаны незаконными.
Правда: Речь идёт только о новых объектах, построенных после вступления закона в силу.

Миф: Это ограничит свободу владельцев.
Правда: Закон направлен не на запрет, а на создание справедливых и безопасных правил.

