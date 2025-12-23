Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Флаг Южной Кореи
Флаг Южной Кореи
© commons.wikimedia.org by Valentin Janiaut is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 7:31

Южная Корея хотела войти в клуб частного космоса — но старт оказался роковым

Первая коммерческая ракета Южной Кореи потерпела крушение через 30 секунд после старта — Рёнхап

Попытка вывести Южную Корею на новый уровень в сфере частных космических запусков завершилась аварией уже на старте. Первая коммерческая ракета страны потерпела крушение спустя считаные секунды после взлёта, не выполнив основную задачу миссии. Об этом сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на компанию-разработчика.

Авария сразу после запуска

Коммерческая ракета "Ханбит-Нано", созданная южнокорейской компанией Innospace, была запущена 23 декабря с космодрома Алкантара в Бразилии. Старт состоялся примерно в 10:13 по сеульскому времени (4:13 мск). Уже на этапе набора высоты специалисты заметили, что полёт развивается нештатно.

На экранах управления появилась информация о зафиксированной аномалии. По данным компании, ракета потеряла устойчивость и упала на землю примерно через 30 секунд после старта, так и не выйдя на расчётную траекторию.

Безопасность и полезная нагрузка

По информации агентства, падение произошло в пределах заранее определённой зоны безопасности. "Ракета упала в пределах наземной зоны безопасности, сообщений о жертвах или дополнительном ущербе не поступало", — пишет агентство Рёнхап.

На борту "Ханбит-Нано" находилась полезная нагрузка, включая пять спутников, которые планировалось вывести на низкую околоземную орбиту на высоте 300 километров. В случае успешного запуска Innospace стала бы первой частной южнокорейской компанией, выведшей на орбиту спутник клиента.

Технические особенности и предыдущие переносы

Ракета имела двухступенчатую конструкцию. Первая ступень была оснащена гибридным двигателем тягой 25 тонн, а вторая работала на жидком метане и кислороде. Такая конфигурация рассматривалась как перспективная для малых коммерческих запусков.

Как отмечается в сообщении, старт "Ханбит-Нано" ранее трижды откладывался по техническим причинам.

