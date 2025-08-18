Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
крыло самолета
крыло самолета
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Туризм
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 0:27

VIP-лайнер в Дубай: пассажиры платят такие суммы, что цифры трудно поверить

Перелёт Нью-Йорк — Дубай на VIP-лайнере стоит от 300 тысяч долларов

Частный самолёт давно стал символом роскоши и абсолютной свободы. Возможность взлететь в удобное время, избежать многочасовых ожиданий в аэропорту и приземлиться даже там, где не садятся большие авиалайнеры, делает такой способ путешествия особенно привлекательным для состоятельных пассажиров.

Неудивительно, что спрос на частные перелёты растёт, особенно в крупнейших мегаполисах мира. Нью-Йорк и Дубай — два города, где частная авиация достигла особого размаха. Но сколько стоит перелететь с одного конца земного шара на другой в условиях максимального комфорта?

Нью-Йорк: откуда вылетают частные рейсы

Хотя в Нью-Йорке работают три крупных международных аэропорта — JFK, Ла-Гуардия и Ньюарк, — для частной авиации чаще всего используют Тетерборо (TEB).

Этот аэропорт расположен всего в 12 милях от Манхэттена и создан именно для бизнес-джетов. Здесь базируются такие известные операторы, как Signature Flight Support, Atlantic Aviation и Jet Aviation.

Часть путешественников выбирает аэропорт округа Вестчестер (HPN) в Уайт-Плейнс. Он удобнее для тех, кто живёт в северных пригородах Нью-Йорка и Коннектикуте.

Дубай: столица частной авиации Ближнего Востока

Дубай — город, где роскошь стала образом жизни. Здесь проживает более 3,5 млн человек, а сам город входит в двадцатку самых богатых в мире.

Несмотря на то что основной пассажиропоток приходится на Международный аэропорт Дубая (DXB), для бизнес-джетов чаще выбирают Аль-Мактум (DWC). Этот аэропорт находится в 37 километрах от центра, работает круглосуточно и располагает просторными стоянками для дальнемагистральных самолётов.

Здесь активно работают Jetex, ExecuJet Middle East и Jet Aviation — компании, которые делают перелёты максимально комфортными.

Какие самолёты способны пролететь Нью-Йорк — Дубай без остановок

Маршрут протяжённостью около 6840 морских миль под силу лишь сверхдальним бизнес-джетам или переоборудованным авиалайнерам.

Среди них:

  • Gulfstream G800 — до 8000 миль
  • Gulfstream G700 — 7750 миль
  • Gulfstream G650ER — 7500 миль
  • Bombardier Global 8000 — 8000 миль
  • Bombardier Global 7500 — 7700 миль
  • Dassault Falcon 10X (выход в 2026 году) — 7500 миль

Кроме того, Boeing Business Jets и Airbus Corporate Jets предлагают варианты на базе крупных авиалайнеров, способные покрыть ещё большие расстояния.

Самолёты с дозаправкой

Для тех, кто выбирает менее дальнобойные модели, перелёт возможен с одной остановкой. Так летают:

  • Gulfstream G500 и G600 — 5300-6600 миль
  • Dassault Falcon 2000EX, 900EX, 7X, 8X — от 4000 до 5750 миль
  • Bombardier Global 5000, 6000 — до 6000 миль
  • Challenger 650 — около 4000 миль

Способы организации перелёта

  • Чартер на заказ — аренда самолёта для конкретного рейса. Максимальная свобода, но и самая высокая цена.
  • Долевое владение — покупка доли самолёта и оплата ежегодных часов налёта. Выгодно для тех, кто летает регулярно.
  • Jet Card — клубная система с фиксированным пакетом часов. Компромисс между чартерами и долевым владением.

Сколько стоит перелёт

Стоимость перелёта напрямую зависит от выбранного варианта.

  • Сверхдальний бизнес-джет (например, Gulfstream G650ER или Bombardier Global 7500) — около 125 000 долларов за перелёт в одну сторону.
  • VIP-лайнер (BBJ или ACJ) — от 300 000 долларов и выше.
  • Менее дальние самолёты с дозаправкой — дешевле, но дольше и не всегда столь комфортно.

Общая цена может колебаться от 125 000 до 400 000 долларов, учитывая топливо, обслуживание, экипаж, питание и наземный сервис.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Путешествие по Шёлковому пути: самые впечатляющие города и ландшафты Узбекистана вчера в 16:00

От Регистана до Кызылкума: логичный и насыщенный маршрут без лишней суеты

Узбекистан сочетает древние города и природу. Узнайте, когда лучше ехать, как избежать ошибок, и что взять с собой в путешествие.

Читать полностью » Золотое кольцо, Карелия и Соловки — обзор паломнических туров по России вчера в 15:55

В поисках покоя: как выбрать идеальный маршрут для паломничества в России

Исследуйте уникальное паломничество в России! Комфортные маршруты, потрясающие святые места и забота о паломниках. Узнайте о лучших туроператорах и как запланировать своё духовное путешествие.

Читать полностью » Туристический сезон на Камчатке 2025: маршруты, логистика и правила посещения заповедников вчера в 14:10

По тропам огня и пара: маршруты, которые есть только на Камчатке

Камчатка — уникальное место с величественными вулканами. Узнайте, как спланировать безопасное и насыщенное путешествие с намеченными маршрутами.

Читать полностью » Эксперты по туризму назвали дешёвые способы перелёта в Дубай через Абу-Даби вчера в 13:58

Дубай доступен каждому: 7 простых способа сэкономить на поездке

Узнайте, как насладиться поездкой в Дубай без лишних затрат. Тревел-блогер делится лайфхаками на тему экономии на перелёте, еде и размещении.

Читать полностью » Секреты дешёвых авиабилетов: проверенные советы вчера в 12:31

Лайфхаки: время, когда билеты на самолет становятся выгоднее

Секреты дешёвых билетов: когда покупать выгоднее, какие дни самые доступные и как личный опыт помогает находить перелёты в два раза дешевле.

Читать полностью » Как я летал по акции лоукостера в два раза дешевле: что ожидать от лоукостера вчера в 11:28

Когда билет дешевле, чем поездка на поезде: опыт полета по акции лоукостера

Личный опыт: как я летал по акции лоукостера в два раза дешевле. Что ожидать от таких билетов и чем они отличаются от обычных перелётов.

Читать полностью » Мили или кешбэк: что выгоднее для путешествий вчера в 10:25

Что выгоднее туристу: копить мили для путешествий или получать кешбэк на карту

Стоит ли копить мили для путешествий или выгоднее кешбэк? Разбираемся на личном опыте, где экономия реальна, а где — иллюзия выгоды.

Читать полностью » Как начать собирать мили для путешествий и не ошибиться вчера в 9:23

Секреты опытных путешественников: ошибки, которые мешают накопить мили

Советы для тех, кто только начинает копить мили: пошаговое руководство, как превратить ежедневные траты в бесплатные перелёты.

Читать полностью »

Новости
Туризм

Архитекторы Ian Ritchie создали станцию Бермондси в Лондоне с естественным освещением
Красота и здоровье

Аллерголог Александра Филева: пыльца полыни и амброзии ухудшает память
Дом

Дизайнер Мария Боровская рассказала, на чём можно сэкономить при ремонте
Мир

Ушаков: Трамп прервал переговоры с Зеленским и лидерами стран ЕС для звонка Путину
Еда

Как запечь перец в духовке, чтобы кожица легко снималась — советы кулинаров
Спорт и фитнес

Фитнес-тренеры объяснили, как выпады повышают выносливость и гибкость
Авто и мото

Таксопарки начнут массово распродавать иностранные машины с марта 2026 года
Культура и шоу-бизнес

Amazon MGM снимет фильм "Медовый месяц с Гарри" с Кевином Костнером и Джейком Джилленхолом
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru