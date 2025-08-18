VIP-лайнер в Дубай: пассажиры платят такие суммы, что цифры трудно поверить

Частный самолёт давно стал символом роскоши и абсолютной свободы. Возможность взлететь в удобное время, избежать многочасовых ожиданий в аэропорту и приземлиться даже там, где не садятся большие авиалайнеры, делает такой способ путешествия особенно привлекательным для состоятельных пассажиров.

Неудивительно, что спрос на частные перелёты растёт, особенно в крупнейших мегаполисах мира. Нью-Йорк и Дубай — два города, где частная авиация достигла особого размаха. Но сколько стоит перелететь с одного конца земного шара на другой в условиях максимального комфорта?

Нью-Йорк: откуда вылетают частные рейсы

Хотя в Нью-Йорке работают три крупных международных аэропорта — JFK, Ла-Гуардия и Ньюарк, — для частной авиации чаще всего используют Тетерборо (TEB).

Этот аэропорт расположен всего в 12 милях от Манхэттена и создан именно для бизнес-джетов. Здесь базируются такие известные операторы, как Signature Flight Support, Atlantic Aviation и Jet Aviation.

Часть путешественников выбирает аэропорт округа Вестчестер (HPN) в Уайт-Плейнс. Он удобнее для тех, кто живёт в северных пригородах Нью-Йорка и Коннектикуте.

Дубай: столица частной авиации Ближнего Востока

Дубай — город, где роскошь стала образом жизни. Здесь проживает более 3,5 млн человек, а сам город входит в двадцатку самых богатых в мире.

Несмотря на то что основной пассажиропоток приходится на Международный аэропорт Дубая (DXB), для бизнес-джетов чаще выбирают Аль-Мактум (DWC). Этот аэропорт находится в 37 километрах от центра, работает круглосуточно и располагает просторными стоянками для дальнемагистральных самолётов.

Здесь активно работают Jetex, ExecuJet Middle East и Jet Aviation — компании, которые делают перелёты максимально комфортными.

Какие самолёты способны пролететь Нью-Йорк — Дубай без остановок

Маршрут протяжённостью около 6840 морских миль под силу лишь сверхдальним бизнес-джетам или переоборудованным авиалайнерам.

Среди них:

Gulfstream G800 — до 8000 миль

Gulfstream G700 — 7750 миль

Gulfstream G650ER — 7500 миль

Bombardier Global 8000 — 8000 миль

Bombardier Global 7500 — 7700 миль

Dassault Falcon 10X (выход в 2026 году) — 7500 миль

Кроме того, Boeing Business Jets и Airbus Corporate Jets предлагают варианты на базе крупных авиалайнеров, способные покрыть ещё большие расстояния.

Самолёты с дозаправкой

Для тех, кто выбирает менее дальнобойные модели, перелёт возможен с одной остановкой. Так летают:

Gulfstream G500 и G600 — 5300-6600 миль

Dassault Falcon 2000EX, 900EX, 7X, 8X — от 4000 до 5750 миль

Bombardier Global 5000, 6000 — до 6000 миль

Challenger 650 — около 4000 миль

Способы организации перелёта

Чартер на заказ — аренда самолёта для конкретного рейса. Максимальная свобода, но и самая высокая цена.

Долевое владение — покупка доли самолёта и оплата ежегодных часов налёта. Выгодно для тех, кто летает регулярно.

Jet Card — клубная система с фиксированным пакетом часов. Компромисс между чартерами и долевым владением.

Сколько стоит перелёт

Стоимость перелёта напрямую зависит от выбранного варианта.

Сверхдальний бизнес-джет (например, Gulfstream G650ER или Bombardier Global 7500) — около 125 000 долларов за перелёт в одну сторону.

VIP-лайнер (BBJ или ACJ) — от 300 000 долларов и выше.

Менее дальние самолёты с дозаправкой — дешевле, но дольше и не всегда столь комфортно.

Общая цена может колебаться от 125 000 до 400 000 долларов, учитывая топливо, обслуживание, экипаж, питание и наземный сервис.