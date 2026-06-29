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Солнечные панели
Солнечные панели
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Ирина Малова Опубликована сегодня в 11:49

Солнечные панели обещают свободу от розетки: в России все решают несколько факторов

Заместитель председателя Государственной думы, член комитета по жилищной политике и ЖКХ Сергей Неверов усомнился в широкой доступности микрогенерации для россиян. В комментарии NewsInfo он объяснил, что текущие экономические условия и климатические факторы делают массовый переход на солнечные панели и ветрогенераторы труднореализуемым проектом.

Ранее депутат Госдумы Николай Валуев предложил гражданам самостоятельно вырабатывать электричество, назвав это практичным способом экономии. При этом на законодательном уровне для микрогенерации в многоквартирных домах уже была создана правовая база.

Развитие компонентной базы для таких устройств требует высокотехнологичных решений, включая производство специализированных пластин. По словам Неверова, инициатива требует глубокой проработки вопроса доступности оборудования для конечного потребителя. Парламентарий подчеркнул важность учета климатических особенностей страны.

"У нас не везде может быть достаточно солнечных дней, чтобы получать энергию от солнечных батарей. Вопрос производства таких батарей тоже есть, себестоимость батарей будет очень дорогой, накладно может быть, дороговато, кто будет первоначальную установку оплачивать? Не думаю, что это сейчас будет слишком выгодно для человека", — пояснил Неверов.

Политик отметил, что устранение существующих бюрократических барьеров является верным шагом на перспективу. Однако реальная польза от развития энергетики в домохозяйствах зависит от темпов промышленного производства.

В то же время мировой опыт показывает, что инвестиции в альтернативные источники зависят от государственной поддержки, как видно на примере того, как крупные корпорации контрактуют чистую энергию. При этом в других странах эксперты фиксируют сокращение бюджетных грантов на зеленую энергетику, что вынуждает участников рынка пересматривать бизнес-стратегии. Для повышения энергоэффективности внутри домов также используются алгоритмические решения в бытовой технике, позволяющие снизить потребление электричества без участия генерации.

"Снятие бюрократических проблем на перспективу, может быть, это правильно, но дальше нужно говорить о промышленном производстве и доступности установки таких батарей, чтобы для граждан это было доступно", — подчеркнул эксперт.

Впрочем, стабильное снабжение энергией крупных потребителей требует иных методов, например, локализацию выпуска турбоагрегатов для АЭС.

Проверено экспертом: Эксперт в области технологий Алексей Корнилов, Эксперт в области технологий Марина Левченко

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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