Хозяин квартиры может потребовать миллион: что грозит за видео из чужого интерьера

Публикация сторис или видео из чужой квартиры может обернуться для автора не просто конфликтом, а юридическими последствиями, вплоть до уголовного преследования. Даже на первый взгляд нейтральный контент способен нарушать право на частную жизнь и повлечь серьезные претензии со стороны собственников жилья. Об этом сообщает издание "Лента.ру", ссылаясь на комментарий профильного юриста.

Почему съемка в чужой квартире опасна с точки зрения закона

Как пояснил юрист, основатель бизнес-сообщества "Русяев Клуб" Илья Русяев, российское право достаточно жестко относится к публикациям из жилых помещений без согласия владельца. Даже если автору кажется, что он не показывает ничего компрометирующего, такие материалы почти всегда находятся в зоне риска.

Гражданское законодательство исходит из того, что изображение человека и сведения о его частной жизни находятся под охраной. Для обнародования и использования изображения требуется согласие гражданина, а в случае с детьми — их законных представителей. Отсутствие такого согласия автоматически делает публикацию уязвимой с правовой точки зрения.

Какие требования могут предъявить собственники

Если фото или видео из квартиры попали в открытый доступ без разрешения, у владельцев жилья появляется целый набор правовых инструментов.

"Если видео или фото оказались в открытом доступе без согласия, у владельцев квартиры появляется право требовать удаления контента и запрета дальнейшего распространения, а также компенсацию морального вреда", — отметил Илья Русяев.

Юрист подчеркнул, что суды оценивают подобные ситуации не по одному кадру, а по совокупности деталей. Видеозапись из дома может раскрывать место проживания, особенности быта, привычки семьи, уровень безопасности и даже наличие ценного имущества. Конституция РФ прямо запрещает распространение такой информации без согласия, и судебная практика нередко признает подобные публикации вмешательством в частную жизнь.

Когда возможна уголовная ответственность

Отдельный риск возникает, если через сторис или видео распространяются сведения, относящиеся к личной или семейной тайне. Речь может идти о данных о здоровье, семейных конфликтах, точном адресе или обстоятельствах жизни ребенка. В таких случаях, по словам Русяева, возможно применение норм Уголовного кодекса.

Это касается не только гостей или знакомых, но и работников, находящихся в квартире на законных основаниях. Юрист обратил внимание, что няни и помощники по хозяйству также не имеют права вести съемку без согласия собственников и публиковать такие материалы в сети.

Риски для работников и блогеров

В трудовом соглашении с работниками у физического лица допустимо прямо прописать запрет на фото- и видеосъемку в доме, а также на любую публикацию подобных материалов. Закон позволяет расторгнуть договор по основаниям, указанным в самом соглашении.