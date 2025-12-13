Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Украинский президент Владимир Зеленский
© president.gov.ua by Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского is licensed under CC BY 4.0
Иван Петровский Опубликована сегодня в 20:22

Сотня против системы: Белоруссия отпустила тех, кого вчера считала угрозой

США помогли освободить пятерых украинцев в Белоруссии — Газета.ru

Отправка десятков людей домой после месяцев неопределенности стала одним из редких случаев сотрудничества между странами, чьи отношения в последние годы были крайне напряжёнными. Об этом сообщает издание "Газета.ru".

Освобождение и международная координация

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получил доклад о подготовке специальной операции по освобождению гражданских лиц, удерживаемых в Белоруссии. По его словам, результат стал возможен благодаря активной роли США и взаимодействию разведслужб.
"Благодаря активной роли Соединённых Штатов и сотрудничеству наших разведок сейчас возвращаются на свободу около сотни человек, в том числе пятеро украинцев. Помогаем нашим американским партнёрам, чтобы соответствующая помощь была Украине", — говорится в публикации президента.
Официальный Киев рассматривает этот шаг как важный гуманитарный успех, способный улучшить коммуникацию с западными союзниками и показать эффективность дипломатических каналов. В украинских структурах отмечают, что часть возвращённых лиц ранее могла быть связана с международными миссиями или неправительственными организациями.

Реакция Минска и детали амнистии

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 123 человек. Среди них — граждане разных стран, осуждённые за шпионаж, терроризм и экстремизм. Белорусские СМИ сообщили, что решение принималось "из соображений гуманности и с учётом обращений родственников".
Хотя конкретные критерии отбора не раскрываются, наблюдатели полагают, что амнистия может быть частью широкой дипломатической игры Минска, направленной на демонстрацию готовности к переговорам и снятию части санкционного давления.

Украинские приоритеты и ожидания

Зеленский отметил, что поручил Главному управлению разведки и другим службам активизировать работу на российском направлении, чтобы до Нового года могло состояться освобождение украинских военнопленных. Источники в Киеве подчёркивают, что этот процесс остаётся сложным и требует согласований на международном уровне.
Украина продолжает искать пути для расширения обменов и возвращения своих граждан. В контексте приближающихся праздников президент стремится продемонстрировать, что вопрос пленных и гражданских остаётся приоритетом внутренней политики и национальной безопасности.

