Вид с высоты на Екатеринбург-Сити
Вид с высоты на Екатеринбург-Сити
© commons.wikimedia.org by Vyacheslav Bukharov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Олег Белов Опубликована сегодня в 17:02

Террористов ищут в огородах: екатеринбуржцам советуют быть бдительными

В Екатеринбурге предупредили о возможном укрытии беглецов из СИЗО-1 на приусадебных участках

Сбежавшие из екатеринбургского СИЗО-1 арестанты Иван Корюков и Александр Черепанов, внесённые в список террористов и экстремистов, могут скрываться на приусадебных участках и дачах. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУФСИН.

Официальное предупреждение

"Просим вас быть внимательными и бдительными при посещении своих приусадебных участков и дач. Имеется информация, что совершившие побег граждане могут скрываться на территории садоводческих товариществ. Создайте осторожность!", — заявили в ведомстве.

Где ищут беглецов

  • Ранее сообщалось о возможных появлениях мужчин в садах на Уралмаше и в районе Богдановича.

  • 3 сентября силовики нашли их вещи и палатку в районе Палкинского Торфяника.

  • На следующий день поиски велись около села Новоалексеевское.

Кто они

  • Оба арестанта сбежали 1 сентября.

  • Им предъявлены обвинения по:

    • п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт),

    • ч. 2 ст. 313 УК РФ (побег из-под стражи).

  • Они находятся в федеральном розыске.

Вознаграждение

ГУФСИН объявило денежное вознаграждение за информацию о местонахождении беглецов.

