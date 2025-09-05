Террористов ищут в огородах: екатеринбуржцам советуют быть бдительными
Сбежавшие из екатеринбургского СИЗО-1 арестанты Иван Корюков и Александр Черепанов, внесённые в список террористов и экстремистов, могут скрываться на приусадебных участках и дачах. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУФСИН.
Официальное предупреждение
"Просим вас быть внимательными и бдительными при посещении своих приусадебных участков и дач. Имеется информация, что совершившие побег граждане могут скрываться на территории садоводческих товариществ. Создайте осторожность!", — заявили в ведомстве.
Где ищут беглецов
Ранее сообщалось о возможных появлениях мужчин в садах на Уралмаше и в районе Богдановича.
3 сентября силовики нашли их вещи и палатку в районе Палкинского Торфяника.
На следующий день поиски велись около села Новоалексеевское.
Кто они
Оба арестанта сбежали 1 сентября.
Им предъявлены обвинения по:
п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт),
ч. 2 ст. 313 УК РФ (побег из-под стражи).
Они находятся в федеральном розыске.
Вознаграждение
ГУФСИН объявило денежное вознаграждение за информацию о местонахождении беглецов.
