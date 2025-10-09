Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Статуи моаи острова Пасхи
Статуи моаи острова Пасхи
© commons.wikimedia.org by Bjørn Christian Tørrissen is licensed under CC BY-SA 3.0
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 14:01

Пришельцы ни при чём: учёные доказали, что моаи двигались сами

Форма моаи идеально подходит для зигзагообразного вертикального движения — Карл Липо

На протяжении десятилетий исследователи спорили, как именно жители острова Пасхи — одной из самых удалённых точек на планете — смогли передвигать свои грандиозные статуи моаи весом в десятки тонн. Новая работа международной команды, опубликованная в Journal of Archaeological Science, объединила 3D-моделирование, физику и натурные эксперименты, чтобы подтвердить одну из самых впечатляющих гипотез: статуи действительно "шли" сами.

"Как только вы ее раскачаете, это совсем не трудно — люди тянут одной рукой. Это экономит энергию и происходит очень быстро", — объяснил профессор Карл Липо из Бингемтонского университета.

Исследователи изучили почти тысячу статуй и выяснили: их форма — с наклонённым вперёд корпусом и D-образным основанием — идеально приспособлена для зигзагообразного движения в вертикальном положении. Это подтверждает, что моаи "шагающие" конструкции, а не транспортированные волоком.

Сравнение

Подход к перемещению Особенности метода Эффективность
Горизонтальное перемещение на санях Требует большого количества древесины и людей Низкая, непрактичная
Перекатывание на брёвнах Повреждает основание, оставляет следы Не подтверждено археологически
Вертикальное "покачивание" с помощью верёвок Соответствует форме статуй и конструкции дорог Высокая, подтверждена экспериментом

Советы шаг за шагом

Чтобы понять принцип древней технологии, исследователи воспроизвели процесс буквально:

  1. Создали точную 3D-модель статуи с характерным наклоном вперёд.

  2. Изготовили физическую копию весом 4,35 тонны.

  3. Зафиксировали три длинные верёвки с обеих сторон и сзади.

  4. 18 человек поочерёдно тянули верёвки, создавая ритмичное покачивание.

  5. За 40 минут статуя "прошла" 100 метров — почти вдвое быстрее предыдущих попыток.

"То, что мы увидели экспериментально, на самом деле работает. И с увеличением размера продолжает работать", — подчеркнул Карл Липо.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: попытка тащить статую горизонтально с помощью брёвен.
    последствие: повреждение основания и деформация камня.
    альтернатива: использовать наклонённое положение и верёвки для покачивания.

  • Ошибка: игнорирование особенностей дорог Рапа-Нуи.
    последствие: потеря устойчивости и разрушение идола при транспортировке.
    альтернатива: создавать утопленные, гладкие дороги шириной около 4,5 метров, как делали древние жители.

  • Ошибка: равномерное натяжение всех верёвок.
    последствие: потеря ритма и остановка движения.
    альтернатива: чередовать усилия справа и слева, добиваясь лёгкого раскачивания.

А что если…

А что если моаи действительно "ходили" не только в легендах? Представим, что на Рапа-Нуи существовала целая система передвижных церемоний, где каждое перемещение статуи сопровождалось песнями, ритуалами и строительством новых дорог. Это объяснило бы, почему на острове обнаружено множество параллельных троп — вероятно, каждая новая процессия открывала собственный путь к морю.

Плюсы и минусы

Подход Плюсы Минусы
Вертикальное перемещение Экономия ресурсов, меньше участников, сохранность статуи Требует точной координации и твёрдого грунта
Горизонтальное перемещение Простота конструкции приспособлений Повреждения поверхности, не соответствует археологическим данным
Перекатывание на брёвнах Возможность передвижения по мягкой почве Недостаток древесины на острове, неэффективно

FAQ

Как жители Рапа-Нуи могли координировать движение столь тяжёлых статуй?
Исследователи предполагают, что вожди руководили процессом с помощью ритмичных песнопений — своего рода древнего "метронома" для слаженных действий.

Сколько времени занимало перемещение одной статуи?
Оценки разнятся, но даже крупные моаи могли преодолевать десятки метров за час. Основное время уходило не на транспортировку, а на подготовку дороги.

Почему статуи оставляли вдоль дорог, не довозя до площадок?
Некоторые из них могли упасть при движении, другие — оставлены намеренно как часть ритуала, символизирующего путь духа.

Мифы и правда

  • Миф: статуи перемещали с помощью пришельцев.
    правда: физические эксперименты и 3D-модели доказали эффективность человеческих методов.

  • Миф: моаи вырубали и волокли на брёвнах.
    правда: на острове практически нет древесины, способной выдержать подобные нагрузки.

  • Миф: дороги строились после установки статуй.
    правда: археологические данные показывают, что дороги создавались во время транспортировки, помогая стабилизировать движения идолов.

Исторический контекст

Первые моаи начали возводиться примерно в XIII веке. Для жителей Рапа-Нуи это были не просто статуи — они символизировали предков, оберегавших кланы. Каждая фигура имела уникальные черты, а место её установки тщательно подбиралось. С течением времени культ моаи стал не только религиозным, но и социальным инструментом, демонстрирующим статус и могущество рода.

Считается, что к XVI веку строительство моаи прекратилось из-за перенаселения и истощения ресурсов. Но наследие этих каменных великанов продолжает вдохновлять археологов, инженеров и художников по сей день.

Три интересных факта

  1. Самая высокая статуя моаи достигает 10 метров и весит около 82 тонн.

  2. На многих статуях были установлены "пукао" — цилиндрические шапки из красного камня, символизирующие волосы.

  3. Современные исследователи используют дроны и лазерное сканирование, чтобы воссоздать виртуальную карту всех дорог, по которым "ходили" моаи.

