100 приседаний в день — и никакого спортзала: как простое движение меняет тело

Хотите сжечь жир, подтянуть тело и почувствовать прилив сил — без дорогого оборудования и сложных тренировок? Начните приседать.

Да, всё настолько просто. Приседания — упражнение, которое не требует ни абонемента в зал, ни специальных навыков. Но при этом они задействуют сразу несколько групп мышц и эффективно помогают снижать вес.

Об этом в интервью "КП Спорт" рассказала Елена Силина, президент Национального фитнес-сообщества и академический директор Факультета фитнеса и культуры здоровья Университета "Синергия".

Приседания: просто, доступно, эффективно

"Приседание — одно из самых простых и при этом результативных упражнений для нижней части тела", — утверждает Силина.

Работают:

мышцы бедер,

пресс (мышцы живота),

мышцы спины — они поддерживают равновесие.

Средняя калорийность: от 8 до 12 калорий в минуту. Всё зависит от интенсивности и правильности выполнения.

Как правильно приседать?

Правильная техника — залог безопасности и эффективности:

Стопы — на ширине плеч, параллельно друг другу.

Колени — не выходят за линию носков, спина прямая.

Живот — подтянут, руки — на поясе или за головой.

На вдохе — опускаемся, сгибая колени (как будто садимся на стул).

На выдохе — возвращаемся в исходное положение.

"Вес тела должен распределяться между пятками и передней частью стопы. Приседайте до параллели бедер с полом или чуть ниже", — советует эксперт.

Почему 100 приседаний — это "магия"?

"Идеально — делать по 100 приседаний за один подход, если ваша цель — похудеть в зоне ягодиц, бедер и талии", — подчёркивает Елена Силина.

Но начинать лучше с меньших объёмов:

Новичкам — 25 приседаний по 3 подхода, с отдыхом 1-2 минуты.

Постепенно увеличивайте количество повторений или подходов.

Когда станет трудно — сделайте ещё три "через усилие": именно они приносят максимальный эффект.

Приседания — это не только про похудение

"Для меня приседания — одно из самых эффективных и любимых упражнений. Они заменяют ряд силовых нагрузок, укрепляют сердечно-сосудистую систему и повышают общую выносливость", — делится эксперт.

А как быть с дополнительной нагрузкой?

Если цель — нарастить мышечную массу или ускорить прогресс, приседания можно усложнить:

Используйте штангу или гантели,

Обратитесь к профессиональному тренеру — он подберет подходящий уровень нагрузки и следит за техникой.

Вывод

Приседания — это универсальный инструмент в борьбе с лишним весом. Делайте их регулярно, увеличивайте нагрузку и не забывайте про технику. Результаты не заставят себя ждать — уже через месяц вы заметите изменения в теле и общем самочувствии.