Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
приседания
приседания
© freepik
Главная / Спорт и фитнес
Олег Белов Опубликована 17.08.2025 в 20:11

100 приседаний в день — и никакого спортзала: как простое движение меняет тело

Новичкам — от 25 повторений: Силина назвала схему тренировок с приседаниями для дома

Хотите сжечь жир, подтянуть тело и почувствовать прилив сил — без дорогого оборудования и сложных тренировок? Начните приседать.

Да, всё настолько просто. Приседания — упражнение, которое не требует ни абонемента в зал, ни специальных навыков. Но при этом они задействуют сразу несколько групп мышц и эффективно помогают снижать вес.

Об этом в интервью "КП Спорт" рассказала Елена Силина, президент Национального фитнес-сообщества и академический директор Факультета фитнеса и культуры здоровья Университета "Синергия".

Приседания: просто, доступно, эффективно

"Приседание — одно из самых простых и при этом результативных упражнений для нижней части тела", — утверждает Силина.

Работают:

  • мышцы бедер,
  • пресс (мышцы живота),
  • мышцы спины — они поддерживают равновесие.

Средняя калорийность: от 8 до 12 калорий в минуту. Всё зависит от интенсивности и правильности выполнения.

Как правильно приседать?
Правильная техника — залог безопасности и эффективности:

  • Стопы — на ширине плеч, параллельно друг другу.
  • Колени — не выходят за линию носков, спина прямая.
  • Живот — подтянут, руки — на поясе или за головой.
  • На вдохе — опускаемся, сгибая колени (как будто садимся на стул).
  • На выдохе — возвращаемся в исходное положение.

"Вес тела должен распределяться между пятками и передней частью стопы. Приседайте до параллели бедер с полом или чуть ниже", — советует эксперт.

Почему 100 приседаний — это "магия"?

"Идеально — делать по 100 приседаний за один подход, если ваша цель — похудеть в зоне ягодиц, бедер и талии", — подчёркивает Елена Силина.

Но начинать лучше с меньших объёмов:

  • Новичкам — 25 приседаний по 3 подхода, с отдыхом 1-2 минуты.
  • Постепенно увеличивайте количество повторений или подходов.
  • Когда станет трудно — сделайте ещё три "через усилие": именно они приносят максимальный эффект.

Приседания — это не только про похудение

"Для меня приседания — одно из самых эффективных и любимых упражнений. Они заменяют ряд силовых нагрузок, укрепляют сердечно-сосудистую систему и повышают общую выносливость", — делится эксперт.

А как быть с дополнительной нагрузкой?
Если цель — нарастить мышечную массу или ускорить прогресс, приседания можно усложнить:

  • Используйте штангу или гантели,
  • Обратитесь к профессиональному тренеру — он подберет подходящий уровень нагрузки и следит за техникой.

Вывод
Приседания — это универсальный инструмент в борьбе с лишним весом. Делайте их регулярно, увеличивайте нагрузку и не забывайте про технику. Результаты не заставят себя ждать — уже через месяц вы заметите изменения в теле и общем самочувствии.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Американский совет по фитнесу назвал 8 упражнений для растяжки мышц ног сегодня в 17:10

Как 10 минут в день меняют подвижность ног сильнее, чем час тренажёров

Как сделать ноги гибкими, снять усталость и снизить риск травм? 8 простых упражнений помогут улучшить подвижность и восстановиться после нагрузок.

Читать полностью » Физиотерапевт Кенделл Джно-Финн назвал ключевые факторы риска спортивных травм сегодня в 16:50

Пять незаметных ошибок на тренировке, которые ломают тело изнутри

Даже идеальные тренировки не гарантируют, что вы избежите травм. Узнайте, какие ошибки чаще всего приводят к ним и как снизить риск.

Читать полностью » Пятидневный сплит для тренировки мышц рекомендовали специалисты NASM сегодня в 16:10

Пятидневный план, который меняет тело быстрее, чем вы думаете

Пятидневный сплит — одна из самых эффективных схем тренировок. Узнайте, как распределить нагрузку, чтобы расти в силе и форме без перетренированности.

Читать полностью » Триатлонист Ник Карвоски назвал основные мышцы, работающие на гребном тренажёре сегодня в 15:50

Что происходит с мышцами, когда вы впервые садитесь за гребной тренажёр

Гребной тренажёр может заменить и бег, и силовую тренировку. Рассказываем, как освоить технику и провести первую 20-минутную сессию.

Читать полностью » Йога при ограниченных возможностях: рекомендации инструктора Сэнди Кэхилл сегодня в 15:10

Когда дыхание важнее растяжки: секрет, который меняет практику

Йога без стресса: как адаптировать практику под себя, преодолеть страх первого занятия и найти инструктора, которому можно доверять.

Читать полностью » Китайский клуб КХЛ получил новое имя сегодня в 14:31

Новая эра: китайский клуб КХЛ сменил имя и готов к перезагрузке

Китайский клуб КХЛ "Куньлунь Ред Стар" сменил название на "Шанхай Дрэгонс" и проведет новый сезон на "СКА Арене", начав с чистого листа.

Читать полностью » Ледовый театр Натальи Бестемьяновой во второй год подряд показал убыток сегодня в 13:28

От триумфа на льду до долгов: что происходит с театром Бестемьяновой

Ледовый театр Натальи Бестемьяновой второй год подряд закрывает сезон с убытками, несмотря на улучшение финансовых показателей по сравнению с 2023 годом.

Читать полностью » В Татарстане начали строить спортшколу имени Алины Загитовой сегодня в 12:24

1,29 миллиарда на спорт: что готовят для будущих чемпионов в школе Алины Загитовой

В Татарстане стартовало строительство школы олимпийской чемпионки Алины Загитовой. Объект хотят завершить к лету следующего года.

Читать полностью »

Новости
ДФО

Землетрясение магнитудой 5,3 балла зарегистрировано у побережья Камчатки вечером 16 августа
Туризм

Россияне заявили о нарушениях порядка со стороны туристов из Китая — жалобы поступают массово
Дом

Лимонная кислота очищает унитаз от известкового налёта лучше уксуса и соды
ЮФО

Краснодарский край вошёл в топ регионов для приёма иностранцев
ДФО

22 августа могут состояться переговоры Трампа, Путина и Зеленского – СМИ
Красота и здоровье

Врач назвала симптомы, при которых боль в груди требует немедленного вызова скорой
Садоводство

В парке Монрепо прошёл первый цветочный обмен с участием горожан и садоводов
ЦФО

Гидрометцентр предупреждает о ранних заморозках в Центральной России уже в конце августа
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru