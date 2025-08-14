Вдова Элвиса Пресли оказалась в центре громкого судебного скандала
Мать Тимати оказалась в центре споров после того, как она перерезала пуповину своей внучке.Читать полностью » сегодня в 4:15
Появление с бриллиантовым кольцом и прогулка за руку с Луи Партриджем подогрели слухи о возможной помолвке Оливии Родриго.Читать полностью » сегодня в 3:08
Леонардо Ди Каприо спустя десятилетия рассказывает, о каком решении в карьере жалеет больше всего — и как один выбор изменил его жизнь.Читать полностью » сегодня в 2:09
В Гонконге вынесли приговор японскому поп-идолу Кэнсину Камимуре, обвинённому в домогательствах к переводчице. Что произошло на самом деле?Читать полностью » сегодня в 1:05
Скандал вокруг рекламы American Eagle с Сидни Суини привёл к падению трафика в магазинах, но аналитики считают, что не всё так однозначно.Читать полностью » сегодня в 0:06
Автор хита "Кухни" оформляет бренд "Бонд с кнопкой" и получает право выпускать всё — от ноутбуков до одежды. Что он планирует на самом деле?Читать полностью » вчера в 23:40
Энтони Старр простился с ролью Хоумлендера в "Пацанах" и назвал проект вершиной своей карьеры. Финал близко, а фанатов ждёт ещё один сюрприз.Читать полностью » вчера в 22:58
Бывший особняк албанского диктатора превратят в арт-резиденцию, где будут жить и творить художники со всего мира, а приоритет отдадут авторам с Балкан.Читать полностью »