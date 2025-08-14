Вдова Элвиса Пресли оказалась в центре громкого судебного скандала

Скандал вокруг имени Присциллы Пресли разгорается с новой силой. Бывшие деловые партнёры вдовы Элвиса Пресли — Бриджит Круз и Кевин Фиалко — обвинили её в том, что в январе 2023 года она якобы отказалась от медицинской помощи своей дочери Лизе Мари, приняв решение отключить её от аппаратов жизнеобеспечения вскоре после госпитализации. По их словам, это было частью плана по возвращению контроля над наследием короля рок-н-ролла, управлению информацией в СМИ и введению в заблуждение деловых партнёров.

Обвинения и суммы иска

Круз и Фиалко утверждают, что вместе с коллегой Присцилла также распространяла ложные заявления о жестоком обращении с пожилыми, чем подорвала их деловую репутацию. В своём иске они требуют компенсацию более чем на 50 миллионов долларов.

Адвокат Присциллы, Мартин Д. Сингер, резко отреагировал на эти обвинения.

"Постыдно, абсурдно и безосновательно", — заявил он, отметив, что считает иск ответной местью за поданный ранее встречный иск самой Присциллой.

Он также подчеркнул, что старшая внучка Присциллы, актриса Райли Кио, полностью поддерживает бабушку и возмущена предъявленными обвинениями.

Позиция истцов и доказательства

По словам адвоката Круз и Фиалко Джордана Мэтьюса, у его клиентов есть переписка и видеоматериалы, подтверждающие, что их сотрудничество с Присциллой было легальным и добросовестным. Юрист утверждает, что именно они оказались жертвами ситуации, а не инициаторами конфликта.

Судебная история началась ещё в октябре 2023 года, когда Круз обвинила Присциллу в одностороннем разрыве партнёрства и нарушении контракта. По словам Круз, совместная работа предполагала монетизацию имени и образа Присциллы, и именно благодаря их усилиям в 2023 году вышел биографический фильм "Присцилла". Однако, утверждают истцы, их имена в титрах картины так и не появились.

Встречный иск и оспаривание завещания

В ответ Присцилла подала встречный иск, обвинив бывших партнёров в попытке получить контроль над её финансами и доходами. Она назвала это "долговым рабством" и заявила, что подобные действия были направлены на личную выгоду оппонентов.

Отдельным эпизодом стала смерть Лизы Мари Пресли 12 января 2023 года в возрасте 54 лет. Причиной трагедии стала кишечная непроходимость, развившаяся как осложнение после бариатрической операции. После кончины дочери Присцилла оспорила завещание, однако позже достигла мирового соглашения с внучкой.