Стихия против огнеборцев: как сильный ветер мешает тушить пожар в КЧР

В Карачаево-Черкесии пожарные подразделения продолжают ликвидацию возгорания сухой травянистой растительности, возникшего на территории между городом Черкесск и поселком Кавказский. К тушению привлечены силы и средства Прикубанского пожарно-спасательного гарнизона.

По оперативной информации республиканского главка МЧС, угроза дальнейшего распространения огня отсутствует благодаря своевременно принятым мерам. Однако ликвидация пожара осложняется неблагоприятными погодными условиями — сильными порывами ветра, которые создают дополнительные трудности для пожарных расчетов.

Точная площадь, пройденная огнем, в настоящее время уточняется. Специалисты продолжают мониторинг обстановки и работу по полной ликвидации возгорания. Информация о возможных причинах происхождения пожара и детальная оценка ущерба будут представлены после завершения основных работ.