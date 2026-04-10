Погода резко меняет сценарий: снег и дождь сменятся теплом уже скоро

В пасхальные дни в центре России сохранится прохладная и ветреная погода, но без существенных осадков, пояснила метеоролог информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова. Подробнее о погодных условиях в ближайшее время специалист рассказала в комментарии NewsInfo.

Ранее издание Газета. ру рассказало, что в Гидрометцентре России сообщили о введении желтого уровня погодной опасности на территории Москвы и Московской области из-за снегопада. В МЧС уточнили, что снег не уйдет из столичного региона еще сутки.

Позднякова объяснила, что погоду в центральных регионах определяет глубокий циклон, который удерживает холодный воздух и формирует сильный ветер. По ее словам, в ближайшие дни температура будет ниже климатической нормы, а осадки могут носить смешанный характер.

"Снежок и где-то будут дожди, это больше Тверская область, Новгородская. В ближайшие сутки температура на большей части европейской России будет существенно ниже климатической нормы, особенно на юге, в средней полосе аномалия составит полтора-два градуса, на юге может быть и три", — отметила Позднякова.

Она добавила, что уже на следующей неделе в регион придет антициклон, который вытеснит облачность и принесет потепление.

"На следующей неделе в областях Центрального региона ночью и днем температура воздуха будет положительной. В московском регионе в понедельник приблизится к климатической норме, 12-14 градусов. В центре России 10-15 градусов выше нуля дневная температура. В последующие дни температура воздуха продолжит повышаться, преобладающая температура будет в пределах от 13 до 20 градусов тепла", — рассказала метеоролог.

В Пасху существенных осадков, по словам синоптика, не ожидается, а далее установится более типичная весенняя погода с кратковременными дождями.